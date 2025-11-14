Контролюють десятки компаній: хто стоїть за бізнес-групою "Кварталу 95"

Крім бізнесмена-втікача Тимура Міндіча, який має найбільшу частку в ТОВ "Квартал 95", співвласниками є ще Сергій Шефір та Андрій Яковлев. Річ у тім, що бізнес-структури обох бізнесменів часто дублюють одне одного. Таким чином, обидва фактично керують ключовими елементами корпоративної групи.

Кому належить ТОВ "Квартал 95"?

Товариство з обмеженою відповідальністю "Квартал 95" було зареєстровано у січні 2013 року, а розмір статутного капіталу компанії складає 6,17 мільйона гривень, передає 24 Канал з посиланням на дані YouControl.

Читайте також Відомий виробник енергетиків потрапив у скандал: у ЄС розслідують випадок

Відомо, що уповноваженою особою юридичної особи ТОВ "Квартал 95" є Пікалова Ірина, колишня дружина Олександра Пікалова (один із акторів та авторів студії "Квартал 95")

Водночас якщо розглянути повну деталізацію власників, то серед людей, які створили та володіють основними частками в ТОВ, є Тимур Міндіч, якому нещодавно оголошено підозру щодо корупції, Сергій Шефір та Андрій Яковлев.

Найбільша частка компанії належить Міндічу – 50% , а сума коштів, які він вніс у статутний капітал компанії під час створення – понад 3 мільйони гривень.

, а сума коштів, які він вніс у статутний капітал компанії під час створення – понад 3 мільйони гривень. Частка Сергія Шефіра становить 37,5% , а розмір, який він вніс, складає 2,3 мільйона гривень.

, а розмір, який він вніс, складає 2,3 мільйона гривень. Найменша частка належить Андрію Яковлеву – 12,5%, вкладені кошти – 772 тисячі гривень.

Загалом відомо, що до групи "Квартал 95" входить 25 компаній, ще раніше повідомлялося в "Детектор медіа". Якщо частина з цих компаній пов'язана із організацією будівництва, добуванням каменю, наданням благодійної допомоги тощо, то 12 із них займається чи займалися виробництвом, дистрибуцією контенту та концертною діяльністю.

Нагадуємо, що студія "Квартал 95" була створена у 2003 році на базі команди КВК "95-й Квартал". Тоді її засновниками виступали теперішній президент України Володимир Зеленський, який залишив її у 2019 році, а також брати-бізнесмени Сергій Шефір та Борис Шефір.

В офіційній заяві від студії "Квартал 95" зазначається, що події, які торкнулися бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча щодо корупційної схеми в енергетиці, "не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди", адже співвласник має лише юридичний зв'язок зі Студією.

Просимо не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах,

– додається в повідомленні.

Чи є різниця між Студією "Квартал 95" та ТОВ "Квартал 95": перша – це оригінальна продакшн-компанія, яка розпочала свою діяльність задовго до створення ТОВ. А друга – це вже як юридична структура, яка була створена для масштабування, нових проєктів тощо. Пов'язані ці структури між собою як частини однієї бізнес-групи. Також вони мають спільних кінцевих бенефіціарів.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Хто такий Сергій Шефір та Андрій Яковлев?

Як пише BBC Україна, Сергій Шефір був одним із найближчих довірених людей в оточенні президента Володимира Зеленського. Він був першим помічником Зеленського з 2019 року, але у 2024 році його було звільнено за рішенням президента.

Основний бізнес Шефіра пов'язаний із медіа та розважальним продакшеном, свідчать дані YouControl. Загалом у пошуку системи видає 18 компаній, які пов'язані з бізнесменом.

Крім частки в групі "Квартал 95", у його власності є такі компанії як: "Інвест Аніма" (ТОВ), продакшн-компанія "Гауді Студіо" спільно з Андрієм Яковлевим, також це "Кіноквартал", ТОВ "Некст Лайн Продакшн", ТОВ "Кіностолиця",

Також він мав частку в ТОВ "Стар 24", але згодом разом із Андрієм Яковлевим вийшли зі складу власників.

Власниками каналу та компанії ТОВ "Квартал ТВ" є також Сергій Шефір разом із Тимуром Міндічом та Андрієм Яковлевим.

Зверніть увагу! Шефір був також співзасновником російської компанії Green Films, яка займалася кіновиробництвом в Росії. У 2022 році повідомлялося, що бізнесмен нібито вийшов із складу компанії.

Натомість Андрій Яковлев – це український кінорежисер та продюсер, бізнес-профіль якого майже повторює структуру активів Сергія Шефіра.

Його частка активів присутня: в ТОВ "Гауді Студіо", в ТОВ "Інвест Аніма", має повну власність над ТОВ "Кіноквартал", а також є співвласником в ТОВ "Квартал ТВ".

Крім того, він є кінцевим бенефіціаром в ТОВ "Закупівельні рішення", що займається консультуванням з питань комерційної діяльності й керування. А також є керівником в ТОВ "ІТАЛКАР-УКРАЇНА", що займається торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

Цікаво, що Яковлев є засновником ТОВ "Настояща реклама", де йому належить 100%. Адреса компанії вказана в місті Луганськ, що зараз є окупованим Росією.

Що відомо про бізнес-партнера Тимура Міндіча?