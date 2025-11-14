Товариство з обмеженою відповідальністю "Квартал 95" було зареєстровано у січні 2013 року, а розмір статутного капіталу компанії складає 6,17 мільйона гривень, передає 24 Канал з посиланням на дані YouControl.

Відомо, що уповноваженою особою юридичної особи ТОВ "Квартал 95" є Пікалова Ірина, колишня дружина Олександра Пікалова (один із акторів та авторів студії "Квартал 95")

Водночас якщо розглянути повну деталізацію власників, то серед людей, які створили та володіють основними частками в ТОВ, є Тимур Міндіч, якому нещодавно оголошено підозру щодо корупції, Сергій Шефір та Андрій Яковлев.

  • Найбільша частка компанії належить Міндічу – 50%, а сума коштів, які він вніс у статутний капітал компанії під час створення – понад 3 мільйони гривень.
  • Частка Сергія Шефіра становить 37,5%, а розмір, який він вніс, складає 2,3 мільйона гривень.
  • Найменша частка належить Андрію Яковлеву – 12,5%, вкладені кошти – 772 тисячі гривень.

Загалом відомо, що до групи "Квартал 95" входить 25 компаній, ще раніше повідомлялося в "Детектор медіа". Якщо частина з цих компаній пов'язана із організацією будівництва, добуванням каменю, наданням благодійної допомоги тощо, то 12 із них займається чи займалися виробництвом, дистрибуцією контенту та концертною діяльністю.

  • Нагадуємо, що студія "Квартал 95" була створена у 2003 році на базі команди КВК "95-й Квартал". Тоді її засновниками виступали теперішній президент України Володимир Зеленський, який залишив її у 2019 році, а також брати-бізнесмени Сергій Шефір та Борис Шефір.
  • В офіційній заяві від студії "Квартал 95" зазначається, що події, які торкнулися бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча щодо корупційної схеми в енергетиці, "не мають стосунку до роботи Студії, її контенту чи команди", адже співвласник має лише юридичний зв'язок зі Студією.

Просимо не використовувати бренд "Квартал 95" у спекулятивних чи політизованих контекстах,
– додається в повідомленні.

Чи є різниця між Студією "Квартал 95" та ТОВ "Квартал 95": перша – це оригінальна продакшн-компанія, яка розпочала свою діяльність задовго до створення ТОВ. А друга – це вже як юридична структура, яка була створена для масштабування, нових проєктів тощо. Пов'язані ці структури між собою як частини однієї бізнес-групи. Також вони мають спільних кінцевих бенефіціарів.

Як пише BBC Україна, Сергій Шефір був одним із найближчих довірених людей в оточенні президента Володимира Зеленського. Він був першим помічником Зеленського з 2019 року, але у 2024 році його було звільнено за рішенням президента.

  • Основний бізнес Шефіра пов'язаний із медіа та розважальним продакшеном, свідчать дані YouControl. Загалом у пошуку системи видає 18 компаній, які пов'язані з бізнесменом.
  • Крім частки в групі "Квартал 95", у його власності є такі компанії як: "Інвест Аніма" (ТОВ), продакшн-компанія "Гауді Студіо" спільно з Андрієм Яковлевим, також це "Кіноквартал", ТОВ "Некст Лайн Продакшн", ТОВ "Кіностолиця",
  • Також він мав частку в ТОВ "Стар 24", але згодом разом із Андрієм Яковлевим вийшли зі складу власників.
  • Власниками каналу та компанії ТОВ "Квартал ТВ" є також Сергій Шефір разом із Тимуром Міндічом та Андрієм Яковлевим.

Зверніть увагу! Шефір був також співзасновником російської компанії Green Films, яка займалася кіновиробництвом в Росії. У 2022 році повідомлялося, що бізнесмен нібито вийшов із складу компанії.

Натомість Андрій Яковлев – це український кінорежисер та продюсер, бізнес-профіль якого майже повторює структуру активів Сергія Шефіра.

  • Його частка активів присутня: в ТОВ "Гауді Студіо", в ТОВ "Інвест Аніма", має повну власність над ТОВ "Кіноквартал", а також є співвласником в ТОВ "Квартал ТВ".
  • Крім того, він є кінцевим бенефіціаром в ТОВ "Закупівельні рішення", що займається консультуванням з питань комерційної діяльності й керування. А також є керівником в ТОВ "ІТАЛКАР-УКРАЇНА", що займається торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами.
  • Цікаво, що Яковлев є засновником ТОВ "Настояща реклама", де йому належить 100%. Адреса компанії вказана в місті Луганськ, що зараз є окупованим Росією.

Що відомо про бізнес-партнера Тимура Міндіча?

  • Найвідомішим бізнесом Тимура Міндіча є ТОВ "Квартал 95", де він є співвласником. Крім того, він був продюсером ютуб-каналу Stadium Family (ТОВ "СТЕДІУМ ФЕМІЛІ"), де йому належала 75% частка, але через корупційний скандал цей канал припинив роботу.

  • Крім продакшену, Міндіч є кінцевим бенефіціаром компаній ТОВ "Скай Фуд Сервісес" та ТОВ "КОФЕ БАР ПЛЮС", які надають послуги мобільного харчування. Також йому належить ТОВ "Солюшнс", що займається технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів.

  • Нагадуємо, що нещодавно в помешканнях Міндіча були проведені обшуки. Бізнесмена пов'язують з корупційними схемами в галузі енергетики. Йому вдалося втекти за кордон за 4,5 години до обшуків.