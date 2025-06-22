Про це пише 24 Канал із посиланням на джерела ZN.UA, які підтверджують подію.

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Що відомо про потенційну зустріч Міндіча та Чернишова

Джерела видання повідомляють, що Тимур Міндіч, який виїхав з України, планує провести зустріч із віцепрем’єром – міністром національної єдності Олексієм Чернишовим, який також раніше покидав країну.

Він спробує переконати Чернишова повернутися в Україну в озвучені президентом Володимиром Зеленським строки. Адже втеча Чернишова суттєво вдарить по репутації президента і з Зеленським такий сценарій подій ніхто не обговорював,

– мовиться в повідомленні.

Аргументом для повернення Чернишова до України може стати обіцянка того, що справа, яка є проти нього в НАБУ, буде за схемою Татарова передана в інший, більш контрольований Банковою, правоохоронний орган. Таким чином Чернишова виведуть із небезпеки, яка склалася у зв'язку із розслідуванням НАБУ.

Нагадаємо, що Олексій Чернишов виїхав з України на тлі корупційної справи та досі не повернувся. Водночас його пресслужба заявляє, що той "перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу".