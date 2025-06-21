Так, зокрема, президент Зеленський на зустрічі із журналістами розповів, що Чернишов перебуває за кордоном за дорученням уряду і має повернутися, передає 24 Канал.

Дивіться також Досі за кордоном: у Чернишова прокоментували відрядження міністра на тлі корупційної справи

Родина Чернишова теж не в Україні

За даними "Української правди", Чернишов виїхав з України ще у ніч проти 11 червня. 19 червня за кордон виїхав його син, а 20 червня – дружина.

Виїзд родини Чернишова та його сім'ї за кордон відбувається на тлі корупційного скандалу у Мінрегіоні, яке чиновник очолював з березня 2020 по листопад 2022 року.

13 червня НАБУ заявило викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 мільярда збитків. Підозри отримали 5 фігурантів, серед яких двоє осіб, пов'язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.

За інформацією УП, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.

Також нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.