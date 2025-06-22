Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники ZN.UA, которые подтверждают событие.

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Что известно о потенциальной встрече Миндича и Чернышова

Источники издания сообщают, что Тимур Миндич, который выехал из Украины, планирует провести встречу с вице-премьером – министром национального единства Алексеем Чернышевым, который также ранее покидал страну.

Он попытается убедить Чернышова вернуться в Украину в озвученные президентом Владимиром Зеленским сроки. Ведь побег Чернышова существенно ударит по репутации президента и с Зеленским такой сценарий событий никто не обсуждал,

– говорится в сообщении.

Аргументом для возвращения Чернышова в Украину может стать обещание того, что дело, которое есть против него в НАБУ, будет по схеме Татарова передано в другой, более контролируемый Банковой, правоохранительный орган. Таким образом Чернышова выведут из опасности, которая сложилась в связи с расследованием НАБУ.

Напомним, что Алексей Чернышов выехал из Украины на фоне коррупционного дела и до сих пор не вернулся. В то же время его пресс-служба заявляет, что тот "находится в плановой командировке в странах Европейского Союза".