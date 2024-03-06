Полное и безжалостное эмбарго – страна ЕС запретила импорт агропродукции из России

Пока Польша блокирует украинскую границу, некоторые страны ЕС борются с настоящим врагом. Остается надеяться, что хороший пример будет иметь цепную реакцию.

Полный запрет российской продукции

Заявления латвийского правительства о запрете российской агропродукции не были пустой угрозой. Местное министерство земледелия уже утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров, импорт которых из России под запретом.

Интересно Все решает управление: лучшие практики для эффективного менеджмента

В основном под запрет попали овощи и фрукты. Эмбарго распространяется на картофель, помидоры, лук, чеснок, капусту, садовый салат, морковь, столовую репу и брюкву, столовую свеклу, овсяные корни, корневой сельдерей, редис, огурцы и корнишоны, бобовые, свежие овощи.

Что касается пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, сорго, гречихи и других зерновых, то Латвия не будет их ввозить ни с территории России, ни из Беларуси. Под запрет попали такие продукты как мука, мясо и мясные субпродукты, рыба, ракообразные, моллюски и многие другие товары.

Санкционная удавка затягивается

Россияне активно пытаются обойти санкции с помощью третьих стран, однако те уже начинают бояться вторичных ограничений. В частности, Турция сократила свой экспорт в страну-оккупанта на треть.

Также стало известно, что популярный морской перевозчик покинул российский порт и больше не будет работать с оккупантами.