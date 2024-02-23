Дали пример полякам – Латвия запретила импортировать сельхозпродукцию из России и Беларуси

Пока поляки блокируют границу с Украиной, латвийцы борются с настоящим врагом. Сейм Латвии принял решение, которое может спровоцировать цепную реакцию.

Значимый шаг Латвии

Латвийский Сейм принял изменения в Закон "О развитии села и сельского хозяйства". Согласно нововведению, теперь импорт сельхозпродукции из России и Беларуси под запретом.

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Новое решение будет действовать до 1 июля 2025 года. Впрочем, местные депутаты готовы его продлить, если будет такая необходимость.

Важно! В поправках к Закону предусмотрено, что российские и белорусские товары под запретом даже в том случае, если завозятся с территории третьих стран.

Сейм сообщил, что нововведение имеет целью не дать бюджетам агрессоров расти за счет экспорта продукции в Латвию. Там понимают, что заработанное направляют на войну против Украины и пытаются это предотвратить.

Через год Кабинет министров Латвии должен подать в Сейм данные о влиянии принятого решения на местную экономику. Для того чтобы запрет начал действовать, остался лишь один шаг – подпись президента.

В 2023 году Латвия импортировала из России почти 424 тонны зерновых и купила крупы на 89 миллионов евро. Это больше, чем в 2022 году, на 59,9% и 11,7% соответственно.