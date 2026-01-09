Оружие нового уровня: две немецкие компании будут производить боевые лазеры

Компании Rheinmetall и MBDA в Германии планируют создать совместное предприятие для производства морских лазеров в первом квартале 2026 года. Так немецкий флот получит первую такую систему, которая дополнит другие типы оружия.

Что известно о морских лазерах?

Ожидается, что с 2029 года установка будет готова к серийному производству и регулярному боевому применению, пишет 24 Канал со ссылкой на Rheinmetall.

Немецкий флот получит оперативную лазерную систему оружия, которая дополнит его пушки и управляемые ракеты, в частности для борьбы с беспилотниками и другими высокоманевренными типами целей на близком и очень близком расстоянии,

– говорится в заявлении.

В компании рассказала, что даже при неблагоприятной погоде система доказала свою способность стабильно отслеживать точку прицеливания размером с монету в одно евро на удаленной цели и точно фокусировать энергию лазерного оружия на ней. Такая точность отслеживания и попадания предотвращает промахи и таким образом обеспечивает максимальную безопасность.

Лазерное оружие, разработано Rheinmetall и MBDA, в течение года испытывалось на фрегате ВМС Германии SACHSEN и доказало свою эффективность. Было успешно поражено более 100 целей.

Есть ли в Украине лазерное оружие?