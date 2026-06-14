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Бизнес Актуальные новости Проверено на поле боя: какой украинский продукт может заинтересовать мировой рынок
14 июня, 16:34
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Проверено на поле боя: какой украинский продукт может заинтересовать мировой рынок

Анастасия Безейко

Для многих украинских общин предприятия легкой промышленности остаются важной опорой местной экономики. Они обеспечивают рабочие места для более чем 100 тысяч человек, в том числе в прифронтовых регионах.

Какой текстиль Украина может экспортировать

Подробности в воскресенье, 14 июня, рассказала премьер-министр Юлия Свириденко, поздравив работников отрасли с профессиональным праздником.

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К слову, с начала полномасштабной войны отечественная легкая промышленность играет важную роль в обеспечении Сил обороны.

Производители шьют форму и изготавливают снаряжение для защитников, однако мощности позволяют работать не только для нужд украинской армии, но и для армий стран-партнеров.

Именно дефенс-текстиль, созданный для нужд современной армии и проверенный в реальных боевых условиях, может стать одним из сильных украинских экспортных направлений,
– считает чиновница.

Отдельно Свириденко подчеркнула достижения украинских брендов на международной арене, что якобы свидетельствует о высоком качестве продукции и способности производителей предлагать новые подходы. "Украинские вещи сама ношу с гордостью", – добавила она.

Напомним, Кабмин продолжает реализовывать политику "Сделано в Украине", в частности для поддержки легкой промышленности.

  • Например, правительство обновило правила грантовой программы. С сентября предприниматели смогут получить до 300 тысяч гривен на запуск бизнеса, а также до 1,5 миллиона гривен на его расширение.
  • Деньги разрешено направить на оборудование, аренду и ремонт помещения, цифровизацию, маркетинг и развитие производства.

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Рынок труда Экспорт
Юлия Свириденко
Бизнес Украины