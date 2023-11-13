Женщины заняли должности мужчин, ветеранам не так просто найти работу: какой сейчас рынок труда

Экономика и рынок труда восстанавливаются, но проблем тоже хватает. Одна из самых больших – брак работников и квалификация имеющихся.

Что происходит на украинском рынке труда

Дефицит кадров на рынке труда, а особенно – мужчин, уже ни для кого не секрет. Впрочем, даже несмотря на это, работодатели не так активно нанимают на работу ветеранов и людей с инвалидностью.

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Работодатели опасаются, что при трудоустройстве ветеранов они столкнутся с тяжелым психоэмоциональным состоянием таких работников (79%), алкогольной или наркотической зависимостью (25%), конфликтностью (24%). Выходом может быть развитие индивидуальной занятости ветеранов и лиц с инвалидностью,

– говорится в результатах исследования.

Кроме того, военные, в ведении которых на службе в армии были подчинены, не готовы возвращаться на должности, где в роли подчиненных будут они. Также ветераны не всегда довольны финансовой компенсацией за свою работу, если у армии было лучшее вознаграждение. бизнес не готов быстро повышать зарплату работников.

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В результате женщины часто начали "закрывать" должности, предусматривающие физические нагрузки. В частности, на вакантные "мужские" места женщин переводят в сфере металлообработки, производства мебели, обработки агропродукции, а также на производствах, где большое количество процессов автоматизировано, когда есть возможность провести быстрее переобучение.

Проблемы людей с инвалидностью

К сожалению, многие украинские работодатели вообще не нанимают людей с инвалидностью из-за определенных предубеждений. Для них не убеждение ни квалификация работника, ни то, что он готов проявлять лояльность и не искать другую работу.

Текучесть кадров среди лиц с инвалидностью вдвое меньше, чем среди работников без ограничений. Продолжительность работы на той же должности существенно больше,

– утверждают авторы исследования.