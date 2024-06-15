Магическая сила конкуренции: цена лесозавода на аукционе выросла почти в 60 раз

В Украине продолжается процесс приватизации. Благодаря прозрачным аукционам удается принести в бюджет куда больше, чем ожидалось ранее.

Положительный эффект конкуренции

Недавно в системе "Прозорро.Продажи" состоялся аукцион по продаже лесозавода. Его площадь составляет 535 квадратных метров, а стартовая цена была очень скромной – всего 10,2 тысячи гривен.

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Впрочем, в ходе аукциона ситуация кардинально изменилась. Цена объекта начала стремительно расти, и в результате составила 600 тысяч гривен.

Поэтому, открытые торги способствовали росту цены лесозавода в 58,8 раза. Всего за право владеть лесозаводом соревновались 11 инвесторов.

Что входит актив

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karo q легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Этот лесозавод – это двухэтажное здание. В нем расположен цех, есть два помещения на первом этаже и 2 кабинета на втором.

На объекте есть электроснабжение и отопление. Его общая площадь – 535,5 квадратных метров.