Могут не платить налоги: кого освободили от такой обязанности

Ветераны имеют право не платить туристический сбор. Также они имеют ряд льгот на налогообложение и уплаты платежей в соответствии с действующим законодательством Украины.

Какие налоги не платят ветераны

Поэтому ветераны войны не платят туристический сбор согласно пункту "г" подпункта 268.2.2 Налогового кодекса Украины (НКУ).

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Ветеранами войны считаются:

участники боевых действий;

лица, получившие инвалидность вследствие войны;

те, кто принимал участие в вооруженных конфликтах.

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусматривает, что для ветеранов предоставят льготы по уплате налогов, сборов, пошлины и других платежей в бюджет.

Процедура выдачи удостоверения и знака ветерана регулируется Постановлениями Кабинета Министров Украины и международными договорами, в которых Украина участвует.

Эти документы нужны для получения соответствующих льгот. В случае возникновения каких-либо вопросов по этому, стоит обратиться в отдел социальной защиты населения или правозащитных организаций.