Какие налоги не платят ветераны
Поэтому ветераны войны не платят туристический сбор согласно пункту "г" подпункта 268.2.2 Налогового кодекса Украины (НКУ).
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Ветеранами войны считаются:
- участники боевых действий;
- лица, получившие инвалидность вследствие войны;
- те, кто принимал участие в вооруженных конфликтах.
Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" предусматривает, что для ветеранов предоставят льготы по уплате налогов, сборов, пошлины и других платежей в бюджет.
Эти документы нужны для получения соответствующих льгот. В случае возникновения каких-либо вопросов по этому, стоит обратиться в отдел социальной защиты населения или правозащитных организаций.