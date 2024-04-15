Які податки не платять ветерани

Тож ветерани війни не сплачують туристичний збір згідно з пунктом "г" підпункту 268.2.2 Податкового кодексу України (ПКУ).

Читайте також Філія французької компанії Auchan продала бізнес у Росії

Ветеранами війни вважаються:

учасники бойових дій;

особи, які отримали інвалідність внаслідок війни;

ті, хто брав участь у збройних конфліктах.

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає, що для ветеранів нададуть пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету.

Нагадаємо! Процедура видачі посвідчення та знаку ветерана регулюється Постановами Кабінету Міністрів України та міжнародними договорами, у яких Україна бере участь.

Ці документи потрібні для отримання відповідних пільг. У разі виникнення будь-яких запитань щодо цього, варто звернутися до відділу соціального захисту населення або правозахисних організацій.