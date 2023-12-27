В Lifecell и Vodafone выросли продажи стартовых пакетов во время сбоя в Kyivstar

Утром 12 декабря вся мобильная сеть Kyivstar подверглась хакерской атаке, в результате которой миллионы абонентов остались без связи и интернета. В результате, в сетях двух других мобильных операторов, Lifecell и Vodafone, выросли продажи стартовых пакетов.

Как выросли продажи стартовых пакетов

24 Канал направил информационный запрос Lifecell и Vodafone, чтобы узнать, как изменились продажи стартовых пакетов и количество пополнений за сутки, когда продолжался. сбой в Kyivstar. Ведь именно в этот период операторы сообщили о перегрузках своих систем.

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В частности, 12 декабря Lifecell сообщил возможные трудности с пополнением счета, активацией новых абонентов, а также сайтом или приложением. Аналогичное заявление тогда же обнародовал Vodafone.

В ответе на запрос представители Lifecell объяснили, что количество пополнений выросло в десятки раз:

Сбой в сети любого оператора влияет на работу других, растет нагрузка на сеть и услуги работающих операторов. Соответственно количество пополнений lifecell в эти дни выросло в несколько раз, количество новых активаций возросло в десятки раз по сравнению с обычными днями,

- отмечают в компании.

В то же время в Vodafone отказались называть точное количество подключений, но указали, что оно существенно увеличилось в период 12-13 декабря.

Компенсация для абонентов Kyivstar

! На стоимость стартовых пакетов этих операторов сбой в Kyivstar никак не повлиял.

После сбоя в компании Kyivstar сообщили, отменяющих следующую абонентскую плату, чтобы компенсировать отсутствие связи. Это произойдет автоматически – в день подписки средства со счета не снимутся, а пакет услуг начислится в полном объеме.

Это касается и мобильной связи, домашнего и мобильного интернета. Добавим, что в настоящее время Kyivstar полностью восстановил доступ ко всем услугам.