Lifecell переходит под контроль французского миллиардера: что известно о продаже компании

10 сентября 2024, 11:25
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Автор: Екатерина Добровольская

Источник:

Horizon Capital

Украинский мобильный оператор Lifecell объединится с поставщиком услуг Datagroup-Volia. А все из-за того, что Lifecell приобрел французский миллиардер Ксавье Ниелем.

Что изменится для Lifecell

Как сообщает компания Turkcell, стоимость купли-продажи оценивается в не менее 524,3 миллиона долларов. Европейский банк реконструкции и развития вместе с Международной финансовой корпорацией предоставят кредиты на общую сумму 435 миллионов долларов.

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Будущая интеграция позволит платформе объединить мобильную связь, фиксированную связь и платное телевидение в одном сервисе. Ожидается, что новая платформа привлечет примерно 10 миллионов мобильных пользователей и более 4 миллионов абонентов фиксированной сети.

Что известно о Lifecell

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине после "Киевстар" и Vodafone. Ранее компания полностью принадлежала Turkcell. В апреле этого года киевский суд отменил арест акций Lifecell, которые принадлежали российскому миллиардеру Михаилу Фридману. Фридман, находится под санкциями. Он владел около 20% акций через компанию LetterOne.