Lifecell переходит под контроль французского миллиардера: что известно о продаже компании

Украинский мобильный оператор Lifecell объединится с поставщиком услуг Datagroup-Volia. А все из-за того, что Lifecell приобрел французский миллиардер Ксавье Ниелем.

Что изменится для Lifecell

Как сообщает компания Turkcell, стоимость купли-продажи оценивается в не менее 524,3 миллиона долларов. Европейский банк реконструкции и развития вместе с Международной финансовой корпорацией предоставят кредиты на общую сумму 435 миллионов долларов.

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Будущая интеграция позволит платформе объединить мобильную связь, фиксированную связь и платное телевидение в одном сервисе. Ожидается, что новая платформа привлечет примерно 10 миллионов мобильных пользователей и более 4 миллионов абонентов фиксированной сети.