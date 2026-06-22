Гетманцев сделал важное заявление для ФЛП: какие правила готовятся в отношении единого налога

Стало известно, что система единого налога не будет меняться до окончания военного положения. В то же время после войны власти планируют провести масштабную реформу налогообложения физических лиц-предпринимателей, которая может существенно изменить правила работы для малого бизнеса.

Останется ли единый налог без изменений во время войны

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что существование двух лимитов освобождения от НДС в рамках одной системы является аномалией, которую необходимо устранить, пишет "Интерфакс-Украина".

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По словам депутата, он неоднократно обещал предпринимателям не менять упрощенную систему налогообложения до окончания войны и не собирается отступать от этой позиции. Именно поэтому законодательные инициативы по реформированию упрощенной системы пока поставлены на паузу.

Гетманцев говорит, что в целом в Украине нужна реформа налогообложения доходов физических лиц, частью которой является реформа единого налога. Именно это предусмотрено Национальной стратегией доходов на 2024–2030 годы.

Мы должны внедрить польскую модель единого налога: кассовые аппараты с нуля, объемы — до 2 миллионов евро, единый лимит НДС как для индивидуальных предпринимателей, так и для других. Сумму можно обсуждать, но он должен быть единым. И в рамках единого налога должны быть разные ставки для разных видов деятельности,

– говорит председатель комитета.

Для сравнения: в Польше с 2026 года лимит освобождения от НДС повысили с 200 тысяч до 240 тысяч злотых, что эквивалентно примерно 56,6 тысячам евро или почти 3 миллионам гривен. По словам Гетманцева, если речь идет о торговле, то ставка составляет 3%, если об услугах — от 10% и выше.

Какие изменения ждут индивидуальных предпринимателей

Несмотря на отсутствие планов по изменению единого налога во время войны, некоторые нововведения могут быть приняты уже в этом году. В частности, Гетманцев поддерживает законопроект об упрощении администрирования НДС, который в настоящее время готовит Министерство финансов.

Я считаю, что до достижения лимита для ФЛП, даже при условии уплаты НДС, налоговые накладные не должны блокироваться вообще. То есть правила блокировки налоговых накладных не должны распространяться на индивидуальных предпринимателей до достижения предела единого налога. И многое другое, что упрощает администрирование, должно быть,

– сказал председатель профильного парламентского комитета.

К слову, принятие закона об отмене отдельных льгот по уплате НДС на упрощенной системе было одним из условий новой программы сотрудничества с МВФ, утвержденной в конце февраля этого года. Впоследствии выполнение этого требования отложили примерно на год.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что в программе Ukraine Facility, за которую отвечает Минэкономики, пока нет прямого требования о введении НДС для индивидуальных предпринимателей. Министр признал, что бизнес негативно реагирует на эту идею не только из-за самого налога, но и из-за сложного администрирования системы.

Также экономист Олег Гетман в беседе с "24 каналом" говорит, что, по всей вероятности, налоговый законопроект вступит в силу отнюдь не с 2027 года, ведь для этого нет воли парламента. Есть предположение, что это произойдет либо с 2028 года, либо когда Украина вступит в ЕС. Дело в том, что индивидуальный предприниматель, годовой доход которого составляет 6 миллионов гривен, не будет тратить огромные средства на администрирование, бухгалтерию и т. п. в рамках новых изменений.