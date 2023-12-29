Louis Vuitton откроет свой первый отель: где он будет и чем особенный

Известный модный бренд решил расширить горизонты своей деятельности. Компания хочет попробовать свои силы в гостиничном бизнесе.

Louis Vuitton "зайдет" в гостиничный бизнес

Известный на весь мир модный бренд откроет свой первый отель. Он будет расположен в самом центре Парижа, на Елисейских полях, рядом с крупнейшим магазином бренда в мире.

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Главная особенность отеля – вид, он будет похож на гигантский сундук от бренда, который будет украшен огромными пряжками и символом монограммы.

Общая площадь объекта составит 6 тысяч квадратных метров. Его открытие запланировано на 2026 год, точная дата пока неизвестна.

По сообщению менеджмента бренда, выход на гостиничный рынок – попытка диверсифицировать бизнес и расширить горизонты деятельности компании. Эксперты положительно оценивают смелый шаг бренда и прогнозируют успех, если сумеет предложить комплексный опыт роскошной жизни.

Кому принадлежит Louis Vuitton

Бренд Louis Vuitton входит в холдинг LVMH Бернара Арно. В 2023 году миллиардер первое получил статус самого богатого человека в мире, однако не смог продержаться на вершине длительное время. Совсем скоро Илон Маск вернул себе первенство, а падение спроса на предметы роскоши из-за экономического кризиса пошатнули позиции Арно на несколько десятков миллиардов долларов.