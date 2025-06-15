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15 июня, 08:10
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Вырос спрос на гибридные автомобили: какие самые популярные модели мая

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • В мае 2025 года в Украине зарегистрировали более 3 тысяч гибридных автомобилей, что на 43% больше, чем в прошлом году.
  • Лидерами среди новых гибридов стали TOYOTA RAV-4, NISSAN Qashqai, и AUDI Q8, среди подержанных - TOYOTA Prius, KIA Niro, и FORD Fusion.

В мае 2025 года в Украине зарегистрировали более 3 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Популярность гибридных авто

Гибриды продолжают укреплять свои позиции на украинском авторынке. Новые автомобили составили 60% от общего количества, что также демонстрирует положительную динамику – в прошлом году эта доля была меньше и составляла 55%, сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал.

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Лидеры среди новых гибридов:

  • TOYOTA RAV-4 – безоговорочный лидер сегмента с 439 регистрациями;
  • NISSAN Qashqai – второе место с 91 автомобилем;
  • AUDI Q8 – на третьем месте, с 79 единицами.

Самые популярные гибриды с пробегом:

  • TOYOTA Prius – стабильный фаворит украинских водителей, 101 авто;
  • KIA Niro – второе место с 65 регистрациями;
  • FORD Fusion (американская версия) – замыкает тройку лидеров, 59 авто.

Тренд на экономичность и экологичность

Рост интереса к гибридным моделям в Украине свидетельствует об усилении тренда на более экономичные и экологичные решения среди водителей. Эксперты прогнозируют, что до конца года доля гибридов в общем объеме регистраций будет только расти.