31 мая, 08:05
Бестселлеры среди электромобилей: какие модели самые популярные в Европе
Основні тези
- В апреле 2025 года Skoda Elroq стала самым популярным электромобилем в Европе, реализовав 7998 единиц.
- В десятку самых продаваемых электромобилей в Европе вошли модели от Volkswagen, Kia, Renault, Tesla и другие.
В апреле 2025 года самым популярным электромобилем на европейском рынке стал Skoda Elroq. Автомобиль все чаще выбирают среди ряда электромобилей.
Elroq – лидер рынка электрокаров
Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные аналитической компании JATO Dynamics, передает 24 Канал.
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За месяц было реализовано 7998 единиц Elroq, что позволило модиницьели обойти конкурентов от Volkswagen, Kia, Renault и Tesla.
Топ-10 в рейтинге
В десятку самых продаваемых электромобилей в Европе также вошли:
- Skoda Elroq – 7998 единиц.
- Volkswagen ID.3 – 6932 единиц.
- Volkswagen ID.7 – 6776 единиц.
- Volkswagen ID.4 – 6297 единиц.
- Kia EV3 – 5680 единиц.
- Renault 5 – 5662 единиц.
- BMW iX1 – 5518 единиц.
- Skoda Enyaq – 5037 единиц.
- Tesla Model Y – 4495 единиц.
- Citroen e-C3 – 3962 единиц.
Обратите внимание. Данные подтверждают стабильный рост популярности электромобилей в Европе и укрепление позиций бренда Škoda на рынке "зеленого" транспорта.