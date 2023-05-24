Малая приватизация: Львову первому из всех городов Украины удалось выручить миллиард гривен

Украинские города активно участвовали в малой приватизации. Лучший результат удалось продемонстрировать Львову.

Львов является одним из наиболее активных участников аукционов. Благодаря этому бюджет имеет большое пополнение, городу удалось стать лидером и войти в историю малой приватизации.

Читайте также Комфорт людей и безграничные возможности: что особенного в smart-городах, которые удивили мир

Что такое малая приватизация

Малой приватизацией называют процесс, когда местные власти или государство продают предприятия, участки, сооружения или пакеты акций компаний.

Достижения Львова

Несмотря на полномасштабное вторжение российских окупантов Львову удалось сохранить активный темп участия в малой приватизации. С 24 февраля 2022 года город провел 50 аукционов, которые принесли в бюджет 90 миллионов гривен. Цена реализуемых активов выросла на 60%.

Также сообщается, что с тех пор, как существует государственная электронная система "Прозорро.Продажи" Львовскому городскому совету удалось заработать более миллиарда гривен. Львов – первый город, которому подчинилась эта вершина.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

С августа 2018 года по май 2023 года ЛГС организовал 356 успешных онлайн-аукционов по малой приватизации.

В целом Львовский городской совет с августа 2018 года по май 2023 года организовал 356 успешных онлайн-аукционов по малой приватизации. Средняя конкуренция на торгах составила почти три участника, а цена по итогам е-аукционов выросла почти вдвое. Конкуренция ранее в среднем составляла 3 участника, а впоследствии выросла вдвое.

На протяжении аукциона больше всего возросла цена котельной площадью 740 квадратных метров. Ее продали за 24 миллиона гривен, а в торгах принимали участие 10 участников. Самым дорогим лотом стало нежилое помещение в центре города площадью более 400 квадратных метров, его цена составила 114 миллионов гривен.