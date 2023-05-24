Львів є одним з найбільш активних учасників аукціонів. Завдяки цьому бюджет має велике поповнення, а місту вдалося стати лідером та увійти в історію малої приватизації.

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Що таке мала приватизація

Малою приватизацією називають процес, коли місцева влада чи держава продають підприємства, ділянки, споруди чи пакети акцій компаній.

Досягнення Львова

Попри повномасштабне вторгення російських окупантів Львову вдалося зберегти активний темп участі у малій приватизації. З 24 лютого 2022 року місто провело 50 аукціонів, які принесли в бюджет 90 мільйонів гривень. Ціна реалізованих активів виросла на 60%.

Також повідомляється, що відколи існує державна електронна система "Прозорро.Продажі" Львівській міській раді вдалося заробити понад мільярд гривень. Львів – перше місто, якому підкорилася ця вершина.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

З серпня 2018 року до травня 2023 року ЛМР організувала 356 успішних онлайн-аукціонів з малої приватизації.

Загалом Львівська міська рада із серпня 2018 року до травня 2023 року організувала 356 успішних онлайн-аукціонів із малої приватизації. Середня конкуренція на торгах становила майже троє учасників, а ціна за підсумками е-аукціонів зросла майже вдвічі. Конкуренція раніше в середньому складала 3 учасники, а згодом зросла вдвічі.

Впродовж аукціону найбільше зросла ціна котельні площею 740 квадратних метрів. Її продали аж за 24 мільйони гривень, а в торгах брали участь 10 учасників. Найдорожчим лотом стало нежитлове приміщення в центрі міста площею понад 400 квадратних метрів, її ціна склала 114 мільйонів гривень.