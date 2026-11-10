McDonald's строит еще один ресторан в Украине: где откроется новое заведение

Сеть McDonald's готовится к открытию еще одного ресторана на западе Украины. Строительство уже ведется, однако когда именно заведение начнет принимать посетителей, пока не сообщается.

Где откроется новый McDonald's

Новый ресторан McDonald's строят на улице Бабяка в Ужгороде, пишет UCSC.

Ранее стало известно, что второе заведение сети в городе планируют открыть в жилом квартале Central Park. На странице жилого комплекса в Instagram отмечается, что работы на строительной площадке ведутся ежедневно.

Помимо ресторана McDonald's, на территории комплекса планируется обустроить:

торговый центр;

супермаркет "Сильпо";

спортивный клуб Sport Life;

школу;

клинику.

Точную дату открытия нового ресторана пока не называют.

Новый McDonald's в Ужгороде / фото ЖК Central Park

Когда открылся первый McDonald's в городе

Первый ресторан McDonald's в Ужгороде начал работу в апреле 2025 года на проспекте Свободы, 12. Заведение расположено в отдельном одноэтажном здании площадью около 400 квадратных метров.

В ресторане есть места для посетителей как внутри, так и на открытой террасе: в зале могут разместиться 64 человека, еще 102 места оборудованы на террасе. Это заведение стало первым рестораном McDonald's, открытым с начала полномасштабного вторжения, который работает круглосуточно.

Как McDonald's тестирует работу во время воздушных тревог

Сеть также экспериментирует с новыми правилами работы ресторанов McDonald's во время воздушной тревоги. Пока что формат тестируется только в двух городах Украины, а продолжать обслуживание посетителей заведения могут при условии отсутствия непосредственной угрозы.

Мы адаптировали наши операционные процессы в соответствии с этими требованиями и внедрили доступную для бизнеса систему мониторинга воздушных угроз в режиме реального времени,

– говорится в заявлении компании.

В настоящее время новый порядок действует в двух ресторанах – в Полтаве и Чернигове. Они могут не прекращать работу во время желтой тревоги, если система не фиксирует непосредственной опасности для конкретного заведения.

В то же время в случае обнаружения угрозы или объявления тревоги красного уровня рестораны должны прекратить обслуживание, а сотрудники и посетители – укрыться.