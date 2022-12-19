На 100 миллионов гривен: Фонд госимущества провел 19 аукционов малой приватизации за неделю

В Украине продолжаются аукционы малой приватизации по новым правилам. Только в течение 12 – 16 декабря Фонд госимущества провел 19 таких торгов.

Общая сумма победоносных предложений за это время составила 100 миллионов гривен. При этом в торгах приняли участие 50 предпринимателей.

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Результаты аукционов малой приватизации за прошлую неделю

Согласно пресс-релизу ФГИУ, самые ожесточенные соревнования шли за многоэтажку в Днепре, которая принадлежала "Днепропетровскавтотранссервису". Победитель аукциона согласился уплатить за объект 91 миллион гривен, что в 17 раз больше стартовой цены.

Отметим, что указанные 100 миллионов гривен – это сумма, которая может вскоре поступить в госбюджет, если все победители внесут свои победные ставки в течение отведенного периода.

К слову, уже на этой неделе, а именно 19 – 25 декабря, Фонд госимущества намерен провести еще 28 аукционов малой приватизации. В частности, на торги выставят 50% государственного пакета акций ПАО "Орион", что в Одессе, со стартовой ценой в 6,85 миллиона гривен.

Добавим, что с 19 сентября и по 18 ноября ФГИУ успешно провел в целом 51 аукцион малой приватизации по новым правилам. Общая стоимость победных торгов составила 499,6 миллиона гривен, которые к тому времени уже поступили в бюджет.