Покрытые сталью с "Азовстали": "Укрпочта" выпустила марки, посвященные Мариуполю

"Укрпочта" выпустила почтовые марки "Город Героев. Мариуполь", посвященные героям Мариуполя - защитникам и мирным жителям, погибшим из-за преступлений россиян. Марки этого выпуска содержат частицы стали, изготовленной на меткомбинате "Азовсталь", который стал последним оплотом города.

Марки, посвященные Мариуполю

Основным мотивом на марках стало изображение Мариупольского драмтеатра после разрушений от российского удара, сообщили в "Укрпочте", информирует 24 Канал. Зеркальное отражение театра на марке символизирует его культурную значимость до войны, когда это было сердце города – место для праздников и концертов.

Смотрите также "Многие считают, что воевать должны другие": интервью бойца Азова о плене и возвращении на фронт

Справочно. 16 марта – годовщина одного из крупнейших преступлений России, когда на Мариупольский драмтеатр сбросили две мощные бомбы, несмотря на надписи "Дети" на крыше, заметны даже из космоса. Тысячи людей, в частности женщины и дети, искали защиты в здании театра, погибли.

Мы не можем забыть и должны постоянно напоминать миру о настоящем враге. И это наша ответственность – нести правду сквозь годы через свидетельства очевидцев, фото, воспоминания, а теперь – через почтовые марки,

– отметили в "Укрпочте".

Этот выпуск имеет особенность: для марок впервые использовано термографию благодаря сотрудничеству с французской компанией Cartor Security Printers.

Тираж почтовых марок "Город Героев. Мариуполь" составляет 400 тысяч экземпляров, номинал – М. Кроме марок, "Укрпочта" выпустит 25 тысяч конвертов "Первый день" и 25 тысяч художественных карточек.

Марки, посвященные Мариуполю / Фото "Укрпочты"

Специальное погашение марок состоится в Киеве

С 10 марта можно было предзаказать марку, конверт и карточку через сайт "Укрпочты", а 14 марта марка официально введена в обращение. Вместе с маркой выйдет почтовый блок "Город Героев. Мариуполь" с двумя марками номиналом W.

Тираж блока ограничен – 6 тысяч экземпляров, включая 3250 экземпляров в сувенирном буклете. Блок доступен для владельцев филателистических абонементов пакетов "Эксклюзив" и "Эксклюзив+".