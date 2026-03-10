Чехия усиливает контроль: что изменится для автобусных рейсов в Украину

Чехия считает маршрут в Украину контрабандным, поэтому усиливает котроль за рейсами. Однако в правительстве готовят ограничения не только по перевозкам, но и для пребывания в стране.

Почему изменяют правила перевозок в Украину?

О том, почему чешское правительство будет контролировать сообщение с украинцами, говорится в сообщении спикера Палаты депутатов Чехии и лидера партии SPD Томио Окамуры.

Он рассказал, что сейчас на маршруте Чехия-Украина ряд перевозчиков работает "в черную". В частности речь идет о контрабанде: перевозка оружия и других военных товаров. Поэтому правительство создало рабочую группу. По результатам работы должны пересмотреть условия перевозок и внедрить контроль за рейсами.

В частности такие действия вызваны неуплатой налогов. В то же время некоторые перевозчики не проверяют багаж пассажиров.

Обратите внимание! Кроме транспортных ограничений, власти Чехии готовятся ввести изменения и в законодательство о пребывании иностранцев. Проект представят в мае.

Томио Окамура отметил, что регулярный пассажиропоток между Чехией и Украиной составляет 2 миллиона человек. Из-за такого количества и активности маршрут и требует дополнительного контроля.

Что известно о поездках украинцев за границу?

В Украине запустили новую платформу Transport Data Hub, где можно отследить самые популярные маршруты путешествий и поездок. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача.

По его словам, цель проекта – обеспечить государство данными для планирования развития транспортной отрасли, предоставить бизнесу инструменты для анализа и прогнозирования спроса и сделать путешествия для пассажиров более удобными, безопасными и более прогнозируемыми.

В то же время с помощью платформы планируют обмениваться данными в рамках евроинтеграционных инициатив, а сам формат тоже соответствует стандартам ЕС.

