Чехия усиливает контроль: что изменится для автобусных рейсов в Украину
- Чехия усиливает контроль за автобусными рейсами в Украину, создав рабочую группу для пересмотра условий перевозок.
- Кроме транспортных ограничений, Чехия готовится изменить законодательство о пребывании иностранцев в стране – изменения представят в мае.
Чехия считает маршрут в Украину контрабандным, поэтому усиливает котроль за рейсами. Однако в правительстве готовят ограничения не только по перевозкам, но и для пребывания в стране.
Почему изменяют правила перевозок в Украину?
О том, почему чешское правительство будет контролировать сообщение с украинцами, говорится в сообщении спикера Палаты депутатов Чехии и лидера партии SPD Томио Окамуры.
Он рассказал, что сейчас на маршруте Чехия-Украина ряд перевозчиков работает "в черную". В частности речь идет о контрабанде: перевозка оружия и других военных товаров. Поэтому правительство создало рабочую группу. По результатам работы должны пересмотреть условия перевозок и внедрить контроль за рейсами.
В частности такие действия вызваны неуплатой налогов. В то же время некоторые перевозчики не проверяют багаж пассажиров.
Обратите внимание! Кроме транспортных ограничений, власти Чехии готовятся ввести изменения и в законодательство о пребывании иностранцев. Проект представят в мае.
Томио Окамура отметил, что регулярный пассажиропоток между Чехией и Украиной составляет 2 миллиона человек. Из-за такого количества и активности маршрут и требует дополнительного контроля.
Что известно о поездках украинцев за границу?
В Украине запустили новую платформу Transport Data Hub, где можно отследить самые популярные маршруты путешествий и поездок. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача.
По его словам, цель проекта – обеспечить государство данными для планирования развития транспортной отрасли, предоставить бизнесу инструменты для анализа и прогнозирования спроса и сделать путешествия для пассажиров более удобными, безопасными и более прогнозируемыми.
В то же время с помощью платформы планируют обмениваться данными в рамках евроинтеграционных инициатив, а сам формат тоже соответствует стандартам ЕС.
Что еще нужно знать о перевозке украинцев?
Так, в правительстве готовят реформу такси. Новая концепция предусматривает, что водителям можно будет работать без лишней бюрократии, но с новым статусом – автомобильный самозанятый перевозчик.
А чтобы удачно перенести длительную автобусную поездку в другую страну опытные путешественники советуют не выбирать тур с ночными переездами и ночевать в отеле.