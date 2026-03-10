Чому змінють правила перевезень до України?

Про те, чому чеський уряд контролюватиме сполучення з українцями, йдеться в повідомленні спікера Палати депутатів Чехії та лідера партії SPD Томіо Окамури.

Він розповів, що нині на маршруті Чехія-Україна низка перевізників працює "в чорну". Зокрема йдеться про контрабанду: перевезення зброї та інших військових товарів. Тому уряд створив робочу групу. За результатами роботи мають переглянути умови перевезень та впровадити контроль за рейсами.

Зокрема такі дії викликані несплатою податків. Водночас деякі перевізники не перевіряють багаж пасажирів.

Зауважте! Крім транспортних обмежень, влада Чехії готується запровадити зміни й до законодавства щодо перебування іноземців. Проєкт представлять у травні.

Томіо Окамура наголосив, що регулярний пасажиропотік між Чехією та Україною складає 2 мільйони осіб. Через таку кількість та активність маршрут і потребує додаткового контролю.

Що відомо про поїздки українців за кордон?

В Україні запустили нову платформу Transport Data Hub, де можна відслідкувати найпопулярніші маршрути подорожей та поїздок. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача.

За його словами, мета проєкту – забезпечити державу даними для планування розвитку транспортної галузі, надати бізнесу інструменти для аналізу та прогнозування попиту і зробити подорожі для пасажирів зручнішими, безпечнішими та більш прогнозованими.

Водночас за допомогою платформи планують обмінюватися даними у межах євроінтеграційних ініціатив, а сам формат теж відповідає стандартам ЄС.

Що ще потрібно знати про перевезення українців?