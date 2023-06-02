"Может означать что угодно": Илон Маск изменит название одной из своих компаний

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал новый ребрендинг компании Twitter. Бизнесмен даже раскрыл некоторые детали этого плана.

Напомним, что Маск приобрел компанию Twitter во второй половине 2022 года. По его словам, это было нужно для того, чтобы в "здоровой манере обсуждать разные мнения".

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Ребрендинг Twitter

Бизнесмен заявил, что новым названием социальной сети, вероятнее всего, станет Х. По его словам, главное основание для такого изменения – более широкий спектр длинных текстов, видео, обмена сообщениями, а также финансовых услуг.

Я верю в описательный брендинг. В то время как X может означать что угодно,

– добавил миллиардер.

Маск ответил на дополнительные вопросы, которые задали пользователи Twitter. В частности, он подтвердил, что план об изменении названия – это правда. По его словам, название Twitter больше не подходит компании.

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Напомним, что в середине мая Илон Маск сообщил, что идет из должности генерального директора социальной сети Однако бизнесмен и дальше будет выполнять обязанности исполнительного председателя и технического директора компании.

Это далекая не единственная новость о Маске, всколыхнувшая мир за последние дни. К примеру, бизнесмену удалось вернуть себе звание самого богатого человека мира, опередив французского миллиардера Бернара Арно.