Без Apple, Disney и IBM: из-за антисемитского твита Маска компании отказываются от рекламы в Х

Илон Маск в очередной раз попал в скандал. На этот раз речь идет о его антисемитском комментарии в соцсети Х, ранее известной как твиттер. Из-за поста Маска мировые компании забирают рекламу из соцсети.

Илон Маск оставил свой комментарий под антисемитским постом в Х. Он короткий, но достаточный, чтобы закенселить миллиардера.

Смотрите также Илон Маск спровоцировал новый обвал акций Tesla: в какой скандал попал миллиардер

Что написал Маск

Он выразил согласие со словами одного из пользователей Х, который написал, что "еврейские общины настаивали на ненависти к белым".

Это абсолютная правда,

– написал Маск.

В профиле мужчины, с которым согласен скандальный бизнесмен, указано, что он интересуется психологией и нейронауками. Но его лента полна языка ненависти, и соцсеть даже предупреждает о "чувствительном контенте".

Какова была реакция компаний

Бизнесмен оставил свой комментарий 15 ноября, а уже 17 ноября стало известно, что ряд мировых компаний не будут размещать свою рекламу в X.

Какие компании забирают рекламу из соцсети Х:

Apple;

IBM;

Warner Bros;

Paramount;

Sony Pictures;

Disney;

Comcast/NBCUniversal;

киностудия Lionsgate.

Рекламу Apple и IBM показывали рядом с твитами, восхвалявшими Адольфа Гитлера и нацистов, об этом стало известно из отчета Media Matters . "Маск поддерживает антисемитскую теорию заговора", – говорится в нем. Эти компании ушли из Х одними из первых.

Исследователи задокументировали тревожный рост количества антисемитских и расистских публикаций в социальной сети после ее катастрофического приобретения,

– пишет The Guardian.

Сам Маск отмечал, что Disney и Apple являются одними из крупнейших рекламодателей в Х, так что их уход отразится на бизнесе, который и так переживает не лучшие времена.

К тому же некоторые компании отказались размещать рекламу в Х перед выходом новых фильмов. К примеру, Disney ушел из Х перед премьерой нового мультфильма Wish (она запланирована на 22 ноября), а Lionsgate должны выпустить в прокат приквел "Голодных игр".

Кто еще отреагировал на пост Маска

Скандального миллиардера осудил даже Белый дом. Там указали, что этот твит противоречит основным ценностям американцев, а "отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти" решительно осуждают.

Генеральный директор X Линда Яккарино написала, что дискриминация – это "гадко и неправильно", поэтому она должна прекратиться, но не назвала имя Маска.

Что говорит сам Маск после скандала

Он назвал отчет Media Matters мошеннической атакой и обещает подать "термоядерный иск". Бизнесмен убеждает: отчет "ввел в заблуждение рекламодателей".

X работает для защиты прав граждан на свободу слова. Но чтобы слово было действительно свободным, мы также должны иметь свободу видеть или слышать то, что некоторые люди могут считать нежелательным,

– говорит Маск.