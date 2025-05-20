Илон Маск сворачивает политические расходы: "Я уже сделал достаточно"
- Илон Маск заявил о значительном сокращении финансирования политических кампаний после больших расходов на поддержку Дональда Трампа.
- Маск оставил возможность снова инвестировать в политику, если появятся веские причины, но пока не видит такой необходимости.
Миллиардер Илон Маск заявил, что существенно сократит финансирование политических кампаний после больших расходов на поддержку Дональда Трампа на выборах 2024 года.
"Сделал достаточно"
Об этом Маск сообщил в интервью во время Катарского экономического форума, пишет The Wall Street Journal, информирует 24 Канал.
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"Что касается политики – я планирую тратить значительно меньше. Думаю, я уже сделал достаточно", – отметил Маск.
Что дальше
Аналитики предположили, что это решение может негативно повлиять на предвыборные перспективы республиканцев и самого Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году.
Впрочем, миллиардер оставил себе поле для маневра. Он не исключает, что снова будет вкладывать деньги в политику, если появятся веские причины.
"Если увижу потребность – буду инвестировать снова. Сейчас такой потребности не вижу", – сказал Маск.
Кроме того, на вопрос, останется ли он генеральным директором Tesla через 5 лет, Маск пошутил: "Да... Ну, если не умру".
Заметьте. Ранее Tesla и ее совет директоров категорически отрицали информацию The Wall Street Journal о якобы поиске нового генерального директора. Отреагировал на статью и Илон Маск, обвинив издание в "преднамеренной дезинформации" и "грубом нарушении журналистской этики".
Сколько потерял Маск
Согласно Bloomberg Billionaires Index, Илон Маск, состояние которого оценивается в 375 миллиардов долларов, стал крупнейшим политическим донором в Соединенных Штатах во время избирательного цикла 2024 года. Маск пожертвовал около 250 миллионов долларов ряду политических организаций, превзойдя всех других индивидуальных доноров.