Илон Маск сворачивает политические расходы: "Я уже сделал достаточно"

Миллиардер Илон Маск заявил, что существенно сократит финансирование политических кампаний после больших расходов на поддержку Дональда Трампа на выборах 2024 года.

"Сделал достаточно"

Об этом Маск сообщил в интервью во время Катарского экономического форума, пишет The Wall Street Journal, информирует 24 Канал.

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"Что касается политики – я планирую тратить значительно меньше. Думаю, я уже сделал достаточно", – отметил Маск.

Что дальше

Аналитики предположили, что это решение может негативно повлиять на предвыборные перспективы республиканцев и самого Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году.

Впрочем, миллиардер оставил себе поле для маневра. Он не исключает, что снова будет вкладывать деньги в политику, если появятся веские причины.

"Если увижу потребность – буду инвестировать снова. Сейчас такой потребности не вижу", – сказал Маск.

Кроме того, на вопрос, останется ли он генеральным директором Tesla через 5 лет, Маск пошутил: "Да... Ну, если не умру".

Заметьте. Ранее Tesla и ее совет директоров категорически отрицали информацию The Wall Street Journal о якобы поиске нового генерального директора. Отреагировал на статью и Илон Маск, обвинив издание в "преднамеренной дезинформации" и "грубом нарушении журналистской этики".

Сколько потерял Маск

Согласно Bloomberg Billionaires Index, Илон Маск, состояние которого оценивается в 375 миллиардов долларов, стал крупнейшим политическим донором в Соединенных Штатах во время избирательного цикла 2024 года. Маск пожертвовал около 250 миллионов долларов ряду политических организаций, превзойдя всех других индивидуальных доноров.