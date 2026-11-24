Ресторанный бизнес в Киеве переживает один из самых сложных периодов за последние годы: часть заведений прекращает работу, другие временно закрываются или меняют формат. Некоторые компании даже рассматривают возможность переезда на запад Украины.

Рестораны сокращают сети и приостанавливают работу заведений

Рестораны Киева пытаются адаптироваться к падению спроса, росту расходов и сложным условиям работы, однако это удается не всем. Об этом сообщает Reuters.

Владелица группы Gastro Family Елена Борисова закрыла два ресторана в столице и приостановила работу еще двух до апреля. Один из франчайзи компании в Сумах также временно закрыл заведение до весны.

Сокращения коснулись и сети "Черноморка". По словам директора по развитию Дмитрия Кострубина, поток клиентов в ресторанах компании уменьшился примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. В Киеве сеть уже закрыла два заведения, а в дальнейшем планирует переместить их на запад Украины, в частности в города с растущим населением, такие как Луцк.

Сложную ситуацию на рынке отмечают и в Pesto Cafe. Совладелец сети Дмитрий Погребицкий рассказал, что компания временно закрыла семь из 20 ресторанов в Киеве и регионе.

За пять лет войны, по моему опыту, это самый сложный период в ресторанном бизнесе,

– добавил он.

По данным Национальной ресторанной ассоциации Украины, в сентябре продажи некоторых рестораторов упали в десять раз. Среди проблем, с которыми сталкиваются рестораторы, в частности:

снижение посещаемости и спроса;

подорожание топлива и других расходов;

перебои с электроэнергией и водоснабжением;

нехватка работников;

комендантский час и ограничения на работу.

Почему ресторанам становится сложнее работать

На ресторанный бизнес давят не только операционные расходы, но и изменение поведения потребителей. Клиенты более осторожно тратят деньги, а финансовые резервы части владельцев уже иссякают.

Президент Национальной ресторанной ассоциации Украины Тарас Ковальчук отмечает, что, несмотря на сложные условия, предприниматели продолжают запускать новые концепции и искать способы адаптации. Однако удерживать бизнес становится все труднее.

Владельцы также ожидают дальнейшего роста цен, что может дополнительно повлиять на спрос. Посетители сокращают расходы при заказе и отказываются от дополнительных позиций в меню.

По словам Елены Борисовой, среднее количество заказываемых блюд сократилось с трех до двух.

Как рестораны адаптируются

Предприниматели пытаются менять меню, форматы работы и географию присутствия, чтобы сократить расходы и удержать клиентов.

В частности, "Черноморка" разработала "экстренное меню", для приготовления которого не требуются проточная вода и электроэнергия. Некоторые заведения также рассматривают возможность готовить блюда под открытым небом на открытом огне. Кроме того, сеть меняет формат части ресторанов:

часть заведений планируется перенести в западные регионы Украины;

некоторые рестораны переводят в формат "Море и хинкали";

средний чек в новом формате примерно на 30% ниже, чем в традиционных ресторанах "Черноморки".

Владельцы ресторанного бизнеса продолжают искать способы сохранить свои заведения, однако ближайшие месяцы могут стать испытанием для отрасли. Часть компаний сокращает присутствие, другие меняют концепции и рассматривают новые локации, чтобы приспособиться к экономическим условиям.



