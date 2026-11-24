Массово закрываются на зиму: рестораны переживают самый сложный за 5 лет период
Ресторанный бизнес в Киеве переживает один из самых сложных периодов за последние годы: часть заведений прекращает работу, другие временно закрываются или меняют формат. Некоторые компании даже рассматривают возможность переезда на запад Украины.
Рестораны сокращают сети и приостанавливают работу заведений
Рестораны Киева пытаются адаптироваться к падению спроса, росту расходов и сложным условиям работы, однако это удается не всем. Об этом сообщает Reuters.
Владелица группы Gastro Family Елена Борисова закрыла два ресторана в столице и приостановила работу еще двух до апреля. Один из франчайзи компании в Сумах также временно закрыл заведение до весны.
Сокращения коснулись и сети "Черноморка". По словам директора по развитию Дмитрия Кострубина, поток клиентов в ресторанах компании уменьшился примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. В Киеве сеть уже закрыла два заведения, а в дальнейшем планирует переместить их на запад Украины, в частности в города с растущим населением, такие как Луцк.
Сложную ситуацию на рынке отмечают и в Pesto Cafe. Совладелец сети Дмитрий Погребицкий рассказал, что компания временно закрыла семь из 20 ресторанов в Киеве и регионе.
За пять лет войны, по моему опыту, это самый сложный период в ресторанном бизнесе,
– добавил он.
По данным Национальной ресторанной ассоциации Украины, в сентябре продажи некоторых рестораторов упали в десять раз. Среди проблем, с которыми сталкиваются рестораторы, в частности:
- снижение посещаемости и спроса;
- подорожание топлива и других расходов;
- перебои с электроэнергией и водоснабжением;
- нехватка работников;
- комендантский час и ограничения на работу.
Почему ресторанам становится сложнее работать
На ресторанный бизнес давят не только операционные расходы, но и изменение поведения потребителей. Клиенты более осторожно тратят деньги, а финансовые резервы части владельцев уже иссякают.
Президент Национальной ресторанной ассоциации Украины Тарас Ковальчук отмечает, что, несмотря на сложные условия, предприниматели продолжают запускать новые концепции и искать способы адаптации. Однако удерживать бизнес становится все труднее.
Владельцы также ожидают дальнейшего роста цен, что может дополнительно повлиять на спрос. Посетители сокращают расходы при заказе и отказываются от дополнительных позиций в меню.
По словам Елены Борисовой, среднее количество заказываемых блюд сократилось с трех до двух.
Как рестораны адаптируются
Предприниматели пытаются менять меню, форматы работы и географию присутствия, чтобы сократить расходы и удержать клиентов.
В частности, "Черноморка" разработала "экстренное меню", для приготовления которого не требуются проточная вода и электроэнергия. Некоторые заведения также рассматривают возможность готовить блюда под открытым небом на открытом огне. Кроме того, сеть меняет формат части ресторанов:
- часть заведений планируется перенести в западные регионы Украины;
- некоторые рестораны переводят в формат "Море и хинкали";
- средний чек в новом формате примерно на 30% ниже, чем в традиционных ресторанах "Черноморки".
Владельцы ресторанного бизнеса продолжают искать способы сохранить свои заведения, однако ближайшие месяцы могут стать испытанием для отрасли. Часть компаний сокращает присутствие, другие меняют концепции и рассматривают новые локации, чтобы приспособиться к экономическим условиям.