Ресторани скорочують мережі та ставлять заклади на паузу

Ресторани Києва намагаються адаптуватися до падіння попиту, зростання витрат і складних умов роботи, проте вдається не всім. Про це повідомляє Reuters.

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Власниця групи Gastro Family Олена Борисова закрила два ресторани у столиці та призупинила роботу ще двох до квітня. Один із франчайзі компанії у Сумах також тимчасово закрив заклад до весни.

Скорочення торкнулися й мережі "Чорноморка". За словами директора з розвитку Дмитра Кострубіна, потік клієнтів у ресторанах компанії зменшився приблизно на 20% порівняно з минулим роком. У Києві мережа вже закрила два заклади, а надалі планує перемістити їх на захід України, зокрема до міст, де зросло населення, як-от Луцьк.

Складну ситуацію на ринку відзначають і в Pesto Cafe. Співвласник мережі Дмитро Погребицький розповів, що компанія тимчасово закрила сім із 20 ресторанів у Києві та регіоні.

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За п’ять років війни, з мого досвіду, це найскладніший період у ресторанному бізнесі– додав він.

За даними Національної ресторанної асоціації України, у вересні продажі деяких ресторанних підприємців впали вдесятеро. Серед проблем, із якими стикаються ресторатори, зокрема:

зниження відвідуваності та попиту;

подорожчання пального й інших витрат;

перебої з електроенергією та водопостачанням;

нестача працівників;

комендантська година та обмеження роботи.

Чому ресторанам стає складніше працювати

На ресторанний бізнес тиснуть не лише операційні витрати, а й зміна поведінки споживачів. Клієнти обережніше витрачають гроші, а фінансові резерви частини власників уже вичерпуються.

Президент Національної ресторанної асоціації України Тарас Ковальчук зазначає, що попри складні умови підприємці продовжують запускати нові концепції та шукати способи адаптації. Однак утримувати бізнес стає дедалі важче.

Власники також очікують на подальше зростання цін, що може додатково вплинути на попит. Відвідувачі скорочують витрати під час замовлення та відмовляються від додаткових позицій у меню.

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За словами Олени Борисової, середня кількість замовлених страв зменшилася з трьох до двох.

Як ресторани адаптуються

Підприємці намагаються змінювати меню, формати роботи та географію присутності, щоб зменшити витрати й утримати клієнтів.

Зокрема, "Чорноморка" розробила "екстрене меню", для приготування якого не потрібні проточна вода та електроенергія. Деякі заклади також розглядають можливість готувати страви просто неба на відкритому вогні. Крім того, мережа змінює формат частини ресторанів:

частину закладів планують перемістити до західних регіонів України;

деякі ресторани переводять у формат "Море та хінкалі";

середній чек у новому форматі приблизно на 30% нижчий, ніж у традиційних ресторанах "Чорноморки".

Власники ресторанного бізнесу продовжують шукати способи зберегти свої заклади, однак найближчі місяці можуть стати випробуванням для галузі. Частина компаній скорочує присутність, інші змінюють концепції та розглядають нові локації, щоб пристосуватися до економічних умов.