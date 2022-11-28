Из-за протестов на заводе в Китае: Apple может недосчитаться миллионов новых iPhone

На заводе Foxconn в китайском Чжэнчжоу, который является ключевым производителем Apple iPhone, уже более 5 дней продолжаются массовые страйки сотрудников. Они протестуют против строгих санитарных ограничений на предприятии, введенных на фоне новой вспышки COVID-19.

Как пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, протесты, вероятно, повлекут за собой сокращение производства линейки iPhone 14 Pro на около 6 миллионов единиц в 2022 году. Если сотрудников не удастся вернуть к работе в ближайшее время, количество потерянных новых смартфонов для Apple может стать еще больше.

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Как протесты в Китае влияют на производство iPhone

По словам собеседника Bloomberg, ситуация на заводе Foxconn в Чжэнчжоу остается нестабильной, и актуальная оценка утраченного производства для Apple может измениться.

Это будет зависеть от того, как быстро управляющая китайским заводом тайваньская Foxconn Technology Group сможет вернуть людей на сборочные линии после бурных протестов против коронавирусных ограничений и частично низких зарплат.

Протесты возле завода Foxconn в Чжэнчжоу: смотрите видео

Отметим, что на заводе Foxconn в Чжэнчжоу производится самое большое количество iPhone 14 Pro и Pro Max, которые стали наиболее востребованными смартфонами Apple в этом году.

В то же время, Apple уже снизила общий план производства смартфонов с 90 миллионов до 87 миллионов единиц накануне. Аналитики Morgan Stanley, в свою очередь, оценили дефицит линейки Pro в около 6 миллионов единиц еще до вспышки протестов в Чжэнчжоу.

К слову, собеседник Bloomberg отметил, что Apple и Foxconn осознают потери, однако намерены наверстать объемы производства новых iPhone уже в 2023 году. При этом, официальных комментариев касательно ситуации обе компании пока не предоставили.