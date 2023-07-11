Серьезные угрозы для выборов в США: при чем здесь массовые увольнения в Meta

В 2022 году американская компания Meta уволила десятки тысяч человек. Однако в СМИ по-прежнему появляются новые детали. Более того, последние данные свидетельствуют, что есть определенные причины для беспокойства по поводу предстоящих президентских выборов в США.

Компания Meta в рамках последних раундов сокращения штатов работу потеряли работники, отвечавшие за борьбу с дезинформацией и другими кампаниями с разными вбросами на платформе. Об этом рассказали люди знающие ситуацию.

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Риски для выборов в США из-за массовых увольнений в Meta

Сообщают, что сотрудники из команд, работавших по борьбе с дезинформацией, теряли работу как осенью, так и весной. Американский техгигант тогда за два подхода уволил почти 21 тысяча человек.

В частности, речь идет о людях, ответственных за соответствующие кампании во время последних промежуточных выборов в США. На фоне этого возникают причины для беспокойства накануне президентских выборов, которые должны пройти уже в 2024 году. Для этого есть несколько оснований:

Компания Meta играет очень важную роль для политических дебатов, ведь 69% взрослых американцев предпочитают именно Facebook, по данным опроса от Pew Research Center, который провели в 2021 году;

взрослых американцев предпочитают именно Facebook, по данным опроса от Pew Research Center, который провели в 2021 году; Следующие выборы в США могут быть более уязвимыми к распространению дезинформации. Все из-за бума вокруг технологии искусственного интеллекта, а также шире использования дипфейков.

Еще в 2020 году один из работников техгиганта привлекал внимание к этому вопросу. Он написал письмо с обвинениями против Meta. Мол, компания не смогла адекватно отреагировать на вызов с политическими манипуляциями и вмешательством в выборы. Это лицо также подчеркнуло, что речь идет о всем мире.

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В то же время компания Meta сообщила CNN, что один из ее приоритетов – это защита выборов в США в 2024 году. Добавим, что в книге "Отвратительная правда. Facebook. За кулисами борьбы за первенство" первой реакцией Марка Цукерберга на информацию о вмешательстве России в американские выборы была фраза: "Как мы это пропустили?".

Напомним, что сотрудники компании Meta заявили об утрате доверия к Марку Цукербергу. В частности, через массовые увольнения в 2022 году. Некоторые даже считает его ответственным за некоторые провалы техгиганта. Интересно, что с начала 2023 года количество уволенных лиц в технологическом секторе пересекло отметку в 200 тысяч человек. Темпы сокращения штатов работников уже превзошли аналогичный показатель годом ранее.