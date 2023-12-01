Легендарный "Биг Мак" изменится: McDonald's обновляет рецепты

Из-за конкурентной борьбы за лидерство на рынке гамбургеров, сеть ресторанов McDonald's решила усовершенствовать свои фирменные предложения.

Стало известно о том, что сеть McDonald's внесет более 50 изменений в рецепты своих бургеров. Это самое большое обновление основного меню за последние десятилетия.

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Такое решение компании обусловлено ростом конкуренции на рынке бургеров. Особенно со стороны высококлассных сетей быстрого питания.

Какая ситуация в сети McDonald's

В 2022 году продажи компании в США выросли на 10,3% по сравнению с 2,2% у Burger King и 3,9% у Wendy's. Таким образом, прибыль компании составила 6,2 миллиарда долларов.

По данным исследовательской компании Euromonitor, американский рынок бургеров приносит примерно 136 миллиардов долларов ежегодно.

Согласно маркетинговому исследованию Technom, в этом году McDonald's занял 13-е место среди американских сетей по количеству клиентов, назвавших их бургеры желанными.

Так, из 49 тысяч потребителей, только 28% респондентов заявили, что они хотели бы съесть бургеры из McDonald's. В то же время возглавила список сеть White Castle с 72% желающих, а дальше Burger King – с 52%.

Акцент на качестве

Руководство решило модернизировать некоторые из промышленных технологий, позволявших производить длительное время дешевые, однообразные бургеры.

Мы можем делать это быстро, оперативно и безопасно, но это не обязательно вкусно. Поэтому мы хотим включить качество в то, что мы делаем,

– утверждает Крис Янг, старший директор McDonald's по глобальной стратегии меню.

По данным маркетинговых компаний, продажи высококачественных сетей бургеров быстрого обслуживания растут быстрее. Поэтому, вероятно, в некоторых случаях McDonald's пойдет на возобновление практик, от которых давно отказался в погоне за скоростью.

Что будет с "Биг Маком"

В настоящее время изменения внедряются в США, а именно в рецептуре "Биг Мака":

две цельноговяжьи котлеты будут готовиться меньшими партиями для более равномерного прокаливания;

добавляется специальный соус;

салат, творог и маринованные огурцы были переосмыслены – станут более свежими и мягкими;

булочка теперь будет представлять собой смазанный маслом бриош с добавлением кунжута.

После тестирования новой версии бургеров в Австралии, McDonald's теперь распространяет результаты на 13 460 заведений в США, крупнейшем рынке сети. К началу 2024 года McDonald's преследует цель охватить все американские заведения.

По оценкам компании Datassential, 68% американцев едят бургеры в ресторанах быстрого питания, по крайней мере, раз в месяц.