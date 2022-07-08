McDonald's может возобновить работу уже в августе или сентябре

Сеть McDonald's, прекратившая работу в Украине с началом полномасштабного вторжения России, может наконец-то возобновить свою работу. Украинцы смогут полакомиться любимым чизбургером и картофелем ориентировочно в августе – сентябре.

Это подтверждает проект решения городского совета Киева о передаче в аренду на 10 лет участков на Оболонском проспекте, 26 известном заведению питания.

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По этому адресу уже расположен один из ресторанов сети, но все заведения были временно закрыты из-за войны. Этим решением компания "МАКДОНАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД" снова оформляет право аренды земли.



Проект решения по передаче в аренду на 10 лет земельных участков / Скриншот 24 канала

McDonald's готовится к открытию и изменяет протоколы безопасности

Ранее CEO офиса McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова рассказала, что сеть работает над возобновлением работы в Украине. Хотя она и не назвала конкретные сроки, но отметила, что, готовясь к открытию, компания обновляет протоколы безопасности.

По словам Бадритдиновой, компания проверяет, есть ли вблизи ресторанов бомбоубежища. Во время воздушной тревоги заведения должны срочно закрываться, что достаточно непростым процессом, потому что ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей.

Руководитель одного из киевских ресторанов McDonald's сообщил СМИ, что сеть вроде бы готовится к открытию с августа , если будут соблюдены соответствующие правила безопасности.

После начала полномасштабной войны сеть McDonald's в Украине закрылась. Отмечали, что такое решение было одобрено в целях безопасности сотрудников. В мае компания расстроила своих поклонников, подчеркнув, что все рестораны в Украине останутся закрытыми до конца войны.

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