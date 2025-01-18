Трамп выпустил собственную криптовалюту

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты – мемкоина $TRUMP. Его капитализация уже достигла 4 миллиардов долларов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в сети Х (бывший твитер).

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Новая криптовалюта – мемкоин $TRUMP

В субботу, 18 января 2025 года, Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты – мемкоин $TRUMP.

Пришло время отпраздновать все, за что мы выступаем: победу. Присоединяйтесь к моему сообществу и получите свой $TRUMP прямо сейчас,

– написал Трамп в сети.

Сообщение Трампа об объявлении новой криптовалюты

На сайте проекта криптовалюты говорится, что в первый день пользователям доступно 200 миллионов монет, а в течение трех лет их количество должно вырасти до 1 миллиарда.

К слову, сайт проекта выполнен в стиле Дональда Трампа. На постере с презентации монеты содержится фраза республиканца "Fight, fight, fight", что в переводе "Бейся, бейся, бейся". Напомним, что эту фразу Трамп сказал после покушения в июле 2024 года.

В первый час после старта продаж капитализация мемкоина $TRUMP достигла 3 миллиардов долларов. Уже через полтора часа она превысила 4 миллиарда долларов.

Следует заметить, что ранее Трамп называл криптовалюты "мошенничеством". Однако во время предвыборной кампании он начал распространять новые тезисы, обещая сделать США "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткоинов.