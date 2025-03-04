Mercedes и BMW могут продать немецкого конкурента Uber

Немецкие автоконцерны Mercedes-Benz Group и BMW снова ищут покупателя для своей совместной платформы вызова такси FreeNow.

На каком этапе переговоры

Об этом сообщает Bloomberg, информирует 24 Канал. Отмечают, что для поиска потенциальных инвесторов компании привлекли инвестиционный банк Lazard.

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По данным источников, FreeNow могут продать примерно за 500 миллионов евро (521 миллион долларов). Однако сейчас обсуждение находится на начальной стадии.

Позиция BMW

Представители BMW заявили, что сервис работает успешно и превышает запланированные показатели, но воздержались от комментариев относительно возможной продажи.

Еще в 2019 году BMW и Mercedes вложили более 1 миллиарда евро в развитие этого бизнеса, стремясь конкурировать с Uber и Lyft. В 2020 году возможностью приобретения FreeNow интересовался Uber, а среди потенциальных покупателей называли также южнокорейскую Kakao Mobility.

Справка. FreeNow – сервис, работающий в более чем 150 городах Европы, предлагает не только вызов такси, но и услуги каршеринга, проката электросамокатов и автомобилей.