На якому етапі перемовини

Про це повідомляє Bloomberg, інформує 24 Канал. Зазначають, що для пошуку потенційних інвесторів компанії залучили інвестиційний банк Lazard.

Дивіться також Легендарний бренд Versace може змінити власника

За даними джерел, FreeNow можуть продати приблизно за 500 мільйнонів євро (521 мільйон доларів). Проте наразі обговорення перебуває на початковій стадії.

Позиція BMW

Представники BMW заявили, що сервіс працює успішно і перевищує заплановані показники, але утрималися від коментарів щодо можливого продажу.

Ще у 2019 році BMW та Mercedes вклали понад 1 мільярд євро у розвиток цього бізнесу, прагнучи конкурувати з Uber та Lyft. У 2020 році можливістю придбання FreeNow цікавився Uber, а серед потенційних покупців називали також південнокорейську Kakao Mobility.

Довідково. FreeNow – сервіс, що працює у понад 150 містах Європи, пропонує не лише виклик таксі, а й послуги каршерингу, прокату електросамокатів та автомобілів.