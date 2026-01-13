Месси случайно "пропиарил" Coca-Cola: какой напиток вызвал взлет акций на миллиарды
- Лионель Месси рассказал о своем любимом сочетании вина с безалкогольным напитком от Coca-Cola, что вызвало рост акций компании на 5%.
- Это повысило рыночную стоимость Coca-Cola на 12,9 миллиардов долларов, что свидетельствует о значительном влиянии знаменитостей на финансовые показатели компаний.
Известный футболист Лионель Месси невольно рассказал о своем любимом алкогольном напитке во время интервью, чем вызвал бешеный рост акций компании Coca-Cola. Это уже не первый случай, когда высказывания знаменитостей "поднимают", или наоборот обваливают акции.
О каком напитке рассказал Месси?
На фоне шумихи вокруг участия Лионеля Месси в предстоящем чемпионате мира по футболу, футболист рассказал о своих необычных привычках употребления алкоголя, пишет 24 Канал со ссылкой на NDTV.
Смотрите также Летний напиток стал символом зимы: как Coca-Cola создала культового Санта-Клауса
Во время разговора с Luzu TV аргентинская спортивная звезда сказала, что любит сочетание вина с безалкогольным газированным напитком Sprite от компании Coca-Cola. после этого в сети появились кадры, как Месси откупоривает вино для приготовления "коктейля".
Он объяснил, что ему нравится это необычное сочетание, которое часто "помогает расслабиться под солнцем Майами".
Месси готовит коктейль из Sprite / фото NDTV из Instagram
Как выросли акции Coca-Cola?
Интервью, в котором футболист вспомнил, что пьет вино и Sprite, вышло 7 января 2026 года, и с тех пор акции Coca-Cola выросли на 5% (по состоянию на 12 января), пишет 24 Канал со ссылкой на Day Trading.
По данным платформы, этот небольшой рост акций означает рыночную стоимость бренда в 12,9 миллиардов долларов.
Эта неожиданная поддержка со стороны Месси вызвала волну энтузиазма инвесторов и увеличение торговой активности, продемонстрировав значительное влияние упоминания знаменитости на показатели акций даже такой крупной компании, как Coca-Cola,
– сообщили на платформе.
Новости об акциях мировых компаний
Генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк уходит в отставку после падения продаж пива в Европе и США. Акции Heineken упали на 3,2%, а компания ищет нового руководителя, чтобы учесть изменение потребительских привычек.
В декабре 2025 года акции Tesla достигли рекордного значения в 489,88 доллара 16 декабря, выросли на 3,1% за сутки, но затем снизились до 467,26 доллара. Рыночная стоимость компании выросла до 1,63 триллиона долларов.
Акции OpenAI падают из-за низкой доходности и конкуренции со стороны Alphabet Inc., которая становится лидером в сфере искусственного интеллекта. Alphabet Inc. растет, что повышает стоимость акций связанных компаний, таких как Broadcom и Lumentum Holdings.