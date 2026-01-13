Месси случайно "пропиарил" Coca-Cola: какой напиток вызвал взлет акций на миллиарды

Известный футболист Лионель Месси невольно рассказал о своем любимом алкогольном напитке во время интервью, чем вызвал бешеный рост акций компании Coca-Cola. Это уже не первый случай, когда высказывания знаменитостей "поднимают", или наоборот обваливают акции.

О каком напитке рассказал Месси?

На фоне шумихи вокруг участия Лионеля Месси в предстоящем чемпионате мира по футболу, футболист рассказал о своих необычных привычках употребления алкоголя, пишет 24 Канал со ссылкой на NDTV.

Смотрите также Летний напиток стал символом зимы: как Coca-Cola создала культового Санта-Клауса

Во время разговора с Luzu TV аргентинская спортивная звезда сказала, что любит сочетание вина с безалкогольным газированным напитком Sprite от компании Coca-Cola. после этого в сети появились кадры, как Месси откупоривает вино для приготовления "коктейля".

Он объяснил, что ему нравится это необычное сочетание, которое часто "помогает расслабиться под солнцем Майами".

Месси готовит коктейль из Sprite / фото NDTV из Instagram

Как выросли акции Coca-Cola?

Интервью, в котором футболист вспомнил, что пьет вино и Sprite, вышло 7 января 2026 года, и с тех пор акции Coca-Cola выросли на 5% (по состоянию на 12 января), пишет 24 Канал со ссылкой на Day Trading.

По данным платформы, этот небольшой рост акций означает рыночную стоимость бренда в 12,9 миллиардов долларов.

Эта неожиданная поддержка со стороны Месси вызвала волну энтузиазма инвесторов и увеличение торговой активности, продемонстрировав значительное влияние упоминания знаменитости на показатели акций даже такой крупной компании, как Coca-Cola,

– сообщили на платформе.

