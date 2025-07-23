Meta предлагала 1,25 миллиарда долларов, чтобы переманить одного инженера

В погоне за талантами в сфере искусственного интеллекта технологические гиганты готовы на рекордные предложения. Но даже 1,25 миллиарда долларов не гарантируют, что предложение примут. Именно такую сумму предложили одному из ведущих инженеров компании Abel, однако он отказался от контракта.

Как AI-инженер отказался от рекордной сделки?

Об этом сообщил основатель Abel, Даниэл Фрэнсис, который в соцсети X (ранее Twitter). По его словам, Meta пыталась переманить специалиста по ИИ, предложив ему 4-летнюю сделку – по 312 миллионов долларов в год, информирует 24 Канал.

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"Да, человек сказал "нет", кстати", – добавил Фрэнсис.

По мнению Фрэнсиса, в эпоху стремительного развития ИИ главный капитал – в головах инженеров, и именно за это сейчас соревнуются крупные технологические корпорации. Речь идет не просто о зарплатах, а о ценности уникальных знаний и опыта.

Справочно. Компания Abel работает над автоматизацией составления полицейских рапортов на основе видео с бодикамер и данных вызовов. Ее основатель в 2023 году выдал себя за уволенного работника Twitter – и в конце концов действительно попал в компанию Илона Маска.

AI-рынок устанавливает новые правила игры?

Подобные сделки не являются уникальными. Один из исследователей ИИ, ранее работавший в OpenAI, заявил, что слышал и о еще больших суммах. Некоторые объясняют такие случаи через логику "acquihire", когда компании фактически покупают не просто работника, а весь опыт и подход, которые он принесет с собой.

К тому же, в июне CEO OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что Meta пыталась переманить инженеров из OpenAI, предлагая до 100 миллионов долларов подписного бонуса.