Meta выделила 1,5 миллиона долларов финансирования на рекламу для украинского бизнеса, – Федоров
Источник:Михаил Федоров
Техногигант Meta выделил для украинских предпринимателей 1,5 миллионов долларов финансирования. В рамках программы малый и средний бизнес может получить 1 тысячу долларов на рекламную кампанию в Facebook или Instagram.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в телеграме. Он отметил, что программа поможет украинским предпринимателям раскрыть свой потенциал.
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Как получить 1 тысячу долларов на рекламу в соцсетях Meta
По словам Михаила Федорова, мощный малый и средний бизнес – основа экономики успешной страны. Помощь Meta позволит украинским предпринимателям привлечь новых клиентов, масштабировать собственные проекты и поддержать украинскую экономику.
Чтобы подать заявку и получить 1 тысячу долларов на рекламную кампанию в Facebook или Instagram в рамках программы, предпринимателям необходимо:
- иметь зарегистрированное в Украине предприятие;
- управлять украинской бизнес-страницей в Facebook;
- иметь действительную рекламную учетную запись.
Команда Минцифры и Дія.Бизнес активно работала с Meta над запуском этой программы. Ведь понимаем, насколько важно поддержать малый и средний бизнес,
– отметил Федоров.
К слову, ознакомиться с деталями программы и процессом подачи заявки можно по ссылке.Обратите внимание! Как узнать больше о своем клиенте, чтобы сделать именно то предложение, которое ему отзовется? Постройте портрет идеального клиента и расширьте существующую базу контактов благодаря Big Data-технологиям от Киевстар Бизнес.