Meta выделила 1,5 миллиона долларов финансирования на рекламу для украинского бизнеса, – Федоров

Техногигант Meta выделил для украинских предпринимателей 1,5 миллионов долларов финансирования. В рамках программы малый и средний бизнес может получить 1 тысячу долларов на рекламную кампанию в Facebook или Instagram.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на своей странице в телеграме. Он отметил, что программа поможет украинским предпринимателям раскрыть свой потенциал.

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Как получить 1 тысячу долларов на рекламу в соцсетях Meta

По словам Михаила Федорова, мощный малый и средний бизнес – основа экономики успешной страны. Помощь Meta позволит украинским предпринимателям привлечь новых клиентов, масштабировать собственные проекты и поддержать украинскую экономику.

Чтобы подать заявку и получить 1 тысячу долларов на рекламную кампанию в Facebook или Instagram в рамках программы, предпринимателям необходимо:

иметь зарегистрированное в Украине предприятие;

управлять украинской бизнес-страницей в Facebook;

иметь действительную рекламную учетную запись.

Команда Минцифры и Дія.Бизнес активно работала с Meta над запуском этой программы. Ведь понимаем, насколько важно поддержать малый и средний бизнес,

– отметил Федоров.

К слову, ознакомиться с деталями программы и процессом подачи заявки можно по ссылке.