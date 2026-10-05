METRO закроет все гипермаркеты: из какой страны сеть уходит после 17 лет работы?

Немецкая сеть METRO решила полностью прекратить деятельность на одном из международных рынков, где работала 17 лет. До конца марта 2027 года компания планирует поэтапно закрыть все шесть гипермаркетов и пункты доставки.

METRO уходит из Казахстана

Речь идет о казахстанском рынке. METRO заявила, что прекратит деятельность в стране до конца марта 2027 года, пишет UCSC.

Компания планирует постепенно закрыть все 6 гипермаркетов, пункты доставки и другие операционные активы местного бизнеса.

Это решение было принято после тщательной оценки долгосрочных перспектив бизнеса и никоим образом не связано с вовлеченностью и вкладом нашей местной команды, которая на протяжении многих лет развивала успешный оптовый бизнес и добросовестно обслуживала клиентов по всей стране,

– заявила Кристиане Гизен, член правления METRO AG.

Казахстанский филиал METRO насчитывает около 650 сотрудников. В компании заявили, что будут поддерживать работников на протяжении всего переходного периода, пока сеть постепенно сворачивает деятельность.

То есть закрытие магазинов не произойдет одновременно – компания планирует поэтапно завершить работу своих объектов до конца марта 2027 года.

Где в Казахстане находятся магазины METRO

Немецкая компания вышла на казахстанский рынок в октябре 2009 года. За это время магазины METRO появились в шести городах:

Астане; Алматы; Шымкенте; Павлодаре; Караганде; Усть-Каменогорске.

К слову, уход из Казахстана происходит на фоне отдельной истории с российским бизнесом METRO.

Недавно российские власти передали активы METRO в России под временное управление компании АО "УК Торг РУС". Под контроль перешли:

100% ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", через которое работает российский бизнес группы;

доля в "Метро Верхаус Ногинск";

доля в "Ритейл Проперти 5".

Это решение касается именно российских активов компании и масштабной кампании президента России по "конфискации" активов западного бизнеса.

Так, Путин взял активы американской компании и передал их племяннику Кадырова. Под временное управление перешли 100% долей ООО "Аптар Владимир", принадлежащих французскому подразделению Aptar Europe Holding.

Новым управляющим предприятия назначено АО "Эйч энд Эн" – бывшая компания "Данон Россия", которая сейчас работает под брендом "Логика молока". Ее генеральным директором с июля 2023 года является Якуб Закриев. Подобная схема уже применялась к российскому бизнесу Danone.