Еще одна крупная госкомпания Китая: CRCC внесли в спонсоры войны
Источник:НПК
Китайская строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) была внесена в список международных спонсоров войны. Она уже 6 лет продолжает свою работу в России.
Почему CRCC внесли в список
CRCC до сих пор строит метро, мосты и автомагистрали на территории России, что и стало поводом для внесения в список.
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Железнодорожно-строительная корпорация CRCC – вторая крупнейшая государственная строительная компания в Китайской Народной Республике. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в Китае, в частности автомагистралей, тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и т.д.
– сообщили в НАПК.
Корпорация находится под контролем группы China Railway Construction Group, полностью подчиняющейся Комитету по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC).
Также в НАПК обратили внимание на сообщения СМИ о тайных переговорах руководства двух стран в октябре. Тогда они обсудили планы по строительству подводного тоннеля, который должен соединить Россию с Крымом.
Подрядчиком строительства тоннеля под Керченским проливом станет компания CRCC,
– добавили в Агентстве.
К слову, компания и дальше поддерживает экономику страны-агрессора и обеспечивает их технологические возможности, тем самым спонсируя войну в Украине.
CRCC имеет дочерние компании в России
- ООО "16-ое Управление Сиарсисы";
- ООО "Сиарсисы Рус", имеющее договорные отношения с подсанкционной компанией АО "РЖД Логистика", АО "Судостроительный завод им. Октябрьской Революции";
- ООО "Специализированный застройщик" ТПУ "Мичуринский проспект";
- ООО "Сильвер Сити Констракшн";
- ООО "19 Бюро Сиарсис Рус";
- ООО "Сиарсисы Гавань Рус".