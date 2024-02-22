Производитель Jacobs ставит под сомнение бизнес в России из-за санкций

Компания JDE Peet's, владеющая рядом кофейных брендов, таких как Jacobs, Douwe Egberts и L'Or, сомневается в продолжении бизнеса в России. Это связано с новыми санкциями Европейского Союза против России.

Неуверенный прогноз

Колебания компании относительно будущего ее российского бизнеса может повлиять на прогноз на 2024 год. Нидерландская группа заявила в августе прошлого года, что она будет управлять своей деятельностью в России как автономным бизнесом и продавать только местные бренды.

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Некоторые пункты 12-го пакета санкций ЕС против России, которые вступают в силу в июне, могут повлиять на оценку контроля над этими активами и, соответственно, на обзор компании на 2024 финансовый год и в дальнейшем.

Мы приняли значительные шаги, которые выходят за рамки требований, установленных международными санкциями,

- сообщила JDE Peet's агентству Reuters.

Компания не уточнила, как на нее повлияют санкции. Акции JDE Peet's упали на 6,8% до 21,60 евро в начале торгов, достигнув рекордно низкого уровня.

Группа имеет целью рост органического оперативной прибыли на среднем однозначном уровне в 2024 году, не учитывая Россию. Она ожидает годовой органический рост продаж на нижнем уровне своего среднесрочного прогноза в диапазоне от 3% до 5%.

! В 2023 году JDE Peet's зафиксировала органический рост скорректированной операционной прибыли на 1,1% до 1,13 миллиарда евро, что превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали 1,8% органического снижения. Исключая деятельность в России, операционная прибыль органически выросла более чем на 6%.