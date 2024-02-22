Непевний прогноз

Вагання компанії щодо майбутнього її російського бізнесу може вплинути на прогноз на 2024 рік. Нідерландська група заявила в серпні минулого року, що вона буде керувати своєю діяльністю в Росії як автономним бізнесом і продавати лише місцеві бренди.

Читайте також Зі співзасновника Яндекса знімуть санкції – коли і чому це станеться

Деякі пункти 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії, які набувають чинності у червні, можуть вплинути на оцінку контролю над цими активами та, відповідно, на огляд компанії на 2024 фінансовий рік і надалі.

Ми вжили значних кроків, які виходять за рамки вимог, встановлених міжнародними санкціями,

— повідомила JDE Peet's агентству Reuters.

Компанія не уточнила, як на неї вплинуть санкції. Акції JDE Peet's впали на 6,8% до 21,60 євро на початку торгів, досягнувши рекордно низького рівня.

Група має на меті зростання органічного оперативного прибутку на середньому однозначному рівні у 2024 році, не враховуючи Росію. Вона очікує річне органічне зростання продажів на нижньому рівні свого середньострокового прогнозу в діапазоні від 3% до 5%.

До слова! У 2023 році JDE Peet's зафіксувала органічне зростання скоригованого операційного прибутку на 1,1% до 1,13 мільярда євро, що перевищило очікування аналітиків, які прогнозували 1,8% органічного зниження. Виключаючи діяльність у Росії, операційний прибуток органічно зріс більше ніж на 6%.