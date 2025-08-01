Компания Microsoft впервые в истории пересекла отметку рыночной капитализации в 4 триллиона долларов. Это произошло после того, как стоимость акций корпорации выросла более чем на 6% в начале торгов 31 июля.

Что этому поспособствовало?

Инвесторы положительно отреагировали на квартальный финансовый отчет, который превысил ожидания аналитиков, информирует 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Таким образом, Microsoft стала второй компанией в мире, которая достигла такой стоимости. Первой была Nvidia, чья капитализация 9 июля превысила 4 триллиона долларов и сейчас составляет около 4,39 триллионов.

Какой ключевой фактор роста?

Интерес инвесторов к обеим компаниям обусловлен бумом в области искусственного интеллекта: Nvidia производит чипы, обеспечивающие вычисления для ИИ-моделей, а Microsoft – один из главных игроков в сфере, в частности благодаря партнерству с OpenAI, разработчиком ChatGPT.

Интересно, что Microsoft установила исторический рекорд всего за несколько недель после проведения значительных увольнений. В июле компания сократила примерно на 9 000 работников, что составляет менее 4% от общего количества персонала. Игровое подразделение компании столкнулось с основным бременем этих сокращений, отменив несколько проектов, включая долгожданные игры Perfect Dark и Everwild, а также новую MMORPG от создателей The Elder Scrolls Online, вместе с другими неанонсированными разработками.