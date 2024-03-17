Вернутся к флешкам и дискам: какой сокрушительный удар Microsoft нанесет российским компаниям

Иностранный бизнес продолжает свое давление на российский рынок. Кое-где удары очень болезненны и отбрасывают россиян на много лет назад.

Microsoft закроет облачные сервисы для россиян

Россияне снова начали жаловаться на то, что не могут пользоваться возможностями западного мира. Как сообщили местные СМИ, их компании получили "письмо счастья" от Microsoft, что уже с 20 марта доступ россиян ко всем облачным сервисам компании будет закрыт.

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Интересно, что на аналогичный шаг пошел и Amazon, чей AWS имеет на рынке очень большую популярность.

В связи с этим ГК Softline предупреждает о возможных функциональных ограничениях в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google,

– сообщают российские компании.

Power BI, Dynamics CRM и другие популярные продукты в мире ИТ-технологий станут для российских компаний недоступными. В своем письме Microsoft сослался на соответствующее решение ЕС о наложении санкций.

Российский бизнес переходить на местное программное обеспечение не очень спешит. Местные руководители понимают, что решение окончательное и обсуждать его с россиянами никто не будет, однако очень надеются найти лазейку, чтобы продолжить пользоваться западными продуктами. В частности, речь идет о перерегистрации бизнеса, ведь ограничения касаются компаний, которые имеют российскую регистрацию.

Напомним, одна из стран ЕС решила помочь Венгрии в попытках снять санкции с близких к Путину российских олигархов.