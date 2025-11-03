Microsoft стала первой компанией, которой разрешили поставлять чипы Nvidia в ОАЭ
- Microsoft получила разрешение на экспорт чипов Nvidia в ОАЭ, что будет способствовать развитию искусственного интеллекта в стране.
- Компания планирует инвестировать 15,2 миллиардов долларов в ОАЭ до 2029 года, в частности в облачную инфраструктуру и подготовку специалистов.
Microsoft стала первой компанией, которая получила разрешение администрации Дональда Трампа на экспорт чипов Nvidia в Объединенные Арабские Эмираты.
Microsoft делает ставку на ИИ в ОАЭ
Это решение может ускорить планы ОАЭ стать одним из глобальных центров развития искусственного интеллекта, тогда как Microsoft готовится инвестировать около 8 миллиардов долларов в облачную инфраструктуру, дата-центры и подготовку специалистов в стране до 2029 года, сообщает Bloomberg, информирует 24 Канал.
Смотрите также Amazon сократила 14 тысяч работников, но говорит, что это не из-за AI
Лицензии на поставку более 60 000 чипов Nvidia уровня A100 и GB300 компания получила в сентябре – после обновления требований к технологической и кибербезопасности. Это первое одобрение Минторга США для экспорта высокопроизводительных чипов при президентстве Трампа.
В Microsoft объяснили, что цель – не только расширение вычислительных мощностей, но и обеспечение доступа к передовым моделям ИИ от OpenAI, Anthropic, разработчиков открытого кода и самой компании.
Заметьте. На фоне новости акции Nvidia выросли на 2% на премаркете.
Новая программа инвестиций
Президент Microsoft Брэд Смит объявил о новой программе инвестиций во время конференции Adipec в Абу-Даби. Она предусматривает 7,9 миллиардов долларов вложений в следующие четыре года, в частности 5,5 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры ИИ в 2026–2029 годах и 2,4 миллиарда долларов – на операционные расходы и найм местных специалистов.
Всего с 2023 по 2029 год Microsoft инвестирует в ОАЭ 15,2 миллиардов долларов.
Компания уже развернула более 21 000 чипов Nvidia A100 по разрешениям, выданными администрацией Джо Байдена, а новые лицензии позволят втрое увеличить этот парк. В регионе работают около 1000 инженеров Microsoft, а также лаборатория искусственного интеллекта в Абу-Даби.
Выгода для правительства ОАЭ
Среди других проектов – инвестиция 1,5 миллиард долларов в местную компанию G42, занимающуюся кибербезопасностью, облачными технологиями и космическими разработками. Кроме того, партнер Microsoft – OpenAI выбрал ОАЭ первой площадкой вне США для реализации масштабного дата-центра Stargate.
Инвестиции Microsoft согласуются со стратегией правительства ОАЭ, которая имеет целью уменьшить зависимость от нефти и стать центром цифровых технологий. В то же время в США продолжаются дискуссии о рисках размещения критической технологической инфраструктуры в Персидском заливе из-за потенциальных связей региона с Китаем.
Несмотря на это, Microsoft продолжает активно расширять глобальное присутствие в сфере ИИ – только за последний квартал компания потратила 34,9 миллиардов долларов на капитальные инвестиции по всему миру.
Курс на ИИ: коротко о главном
К слову, Meta инвестирует 30 миллиардов долларов в создание масштабного датацентра, разделив право собственности с Blue Owl Capital, при этом Meta будет владеть 20% доли.
Датацентр станет крупнейшим среди объектов Meta в мире с площадью 370 тысяч квадратных метров и энергопотреблением.
Также Meta ведет переговоры о приобретении стартапа Rivos для укрепления своего направления по разработке полупроводников, чтобы уменьшить зависимость от Nvidia.