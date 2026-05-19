Только 13% готовы: мигрантов не спешат брать на работу, однако есть отрасли, где без них никак

Несмотря на громкие дискуссии в соцсетях, украинский бизнес пока не готов массово нанимать трудовых мигрантов. В то же время работодатели все чаще признают: кадровый дефицит заставляет пересматривать подходы к поиску работников.

Как растет интерес к трудовым мигрантам?

Сейчас только 13% работодателей готовы привлекать иностранных работников, пишет УНИАН.

В бизнес-среде тема трудовых мигрантов уже перестала быть табу. Руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина отмечает, что еще несколько лет назад эта тема почти не обсуждалась системно, но сейчас ситуация меняется.

Среди компаний, которые пока не планируют нанимать иностранцев:

41% говорят, что не имеют такой потребности

27% называют главной проблемой языковой барьер

Впрочем работодатели признают: позиция может измениться, если кадровый дефицит усилится или государство предложит стимулы для бизнеса.

Мария Абдуллина Руководитель направления OLX Работа А он углубляется. Поэтому ожидаем, что в будущем внимание к иностранцам, как потенциальному источнику рабочей силы, будет только усиливаться. Власть со своей стороны также реагирует на этот "запрос": было анонсировано упрощение процедур въезда иностранцев для работы в этом году.

В какой отрасли не обойтись без трудовых мигрантов?

Особенно сложной ситуация остается для промышленных предприятий.

Директор по персоналу компании "Сентравис" Жанна Суслонова говорит, что бизнес уже сталкивается не просто с нехваткой работников, а с масштабным кадровым кризисом.

Среди наиболее дефицитных профессий:

операторы производственных линий

слесари

электрики

механики

инженеры

технологи

Жаннка Суслонова Директор по персоналу компании "Сентравис" На нашем производстве в Ужгороде мы столкнулись с дефицитом именно узкопрофильных металлургических специалистов. Рынок просто не дает достаточного количества готовых кадров.

Позже, по словам Суслоновой, проблема будет только усиливаться.

Это стратегический вызов для экономики, который ближайшие 10 – 15 лет точно никуда не исчезнет. Бизнесу придется адаптироваться к новой реальности,

– говорит эксперт.

Что это означает?

Несмотря на осторожность бизнеса, тема трудовой миграции становится частью экономической реальности из-за:

Демографические потери Мобилизации Выезд украинцев за границу Дефицита квалифицированных кадров

Обратите внимание! Украинский бизнес пока не демонстрирует готовности к массовому привлечению трудовых мигрантов. Однако кадровый кризис постепенно заставляет работодателей пересматривать подходы к поиску работников, а тема иностранной рабочей силы становится все более актуальной.

Какие прогнозы по привлечению трудовых мигрантов?

В сети пишут о якобы массовой миграции иностранцев в Украину. К нам едут из дружественных стран, чтобы устраиваться на работу и улучшать экономику. Об этом глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал в комментарии 24 Каналу.

Эксперт отметил, что в любой стране, где проживают мигранты, есть какой-то процент из них, кто может нарушать закон. И не важно, из какой страны приехал этот человек. Даже украинцы в Европе совершают преступления. Поэтому опасность действительно может быть где угодно.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики Есть перечень стран с повышенным миграционным риском. Это страны вроде Пакистана или Афганистана, откуда не нужно привлекать людей. Таких стран есть 90. Вот здесь, когда вопрос в том, кого привлекать, в страну, первое слово, должно быть не за демографами, а за Службой безопасности Украины. Именно она должна решать, из каких стран мы можем привлекать людей. И таким образом мы можем уменьшить вероятность каких-то проблем, но избежать их полностью невозможно.

Конечно, контроль тоже может уменьшить уровень возможной угрозы. Василий Воскобойник добавляет, что если государство понимает, где мигрант работает или проживает, то все же удастся избежать многих проблем.

Специалист приводит пример Польши, когда речь заходит о пользе трудовых мигрантов для Украины. По его словам, украинцы фактически профинансировали сферу обороны этой страны. Поэтому и для нашей страны привлечение иностранцев может быть полезным для закрытия пробелов в рабочей силе и улучшения экономики.

По словам эксперта, Европа принимает у себя украинцев так же, как и наше государство мигрантов из Азии и других континентов. Тогда как в Германии есть 1 200 000 украинцев, в Польше – 920 000, в Чехии – 360 000, наших граждан до сих пор удивляет, что на работу в украинские компании часто берут иностранцев.

Мы оказались на стыке трех проблем. Понятно, что война и мобилизация сокращают количество рабочих рук на рынке труда. Далее, у нас массовая миграция людей. Речь идет о миллионах людей, которые выехали за границу или перемещены здесь, внутри нашей страны. Еще мы оказались в демографическом кризисе, когда на 10 женщин рождается только 7 – 8 детей. Поэтому война и демографический кризис приводит к тому, что количество рабочих рук на рынке постоянно сокращается. И в такой ситуации удивляться, что приглашают сюда иностранцев, на мой взгляд, немного неуместно, – говорит Воскобойник.

